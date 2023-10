AYM, bugün Can Atalay’ın bireysel başvurusunu görüşecek

Can Atalay'ın avukatı Akçay Taşçı, Cumhuriyet’e verdiği demeçte Anayasa Mahkemesi’nin de bir ihlal kararı vermesini ve tahliye beklediklerini söyledi. Taşçı, “İhlal kararı çıkarsa Anayasa Mahkemesi’nin kararının yerine getirilmesi için hüküm veren mahkeme olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuracağız” dedi.



Ne olmuştu?



TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi Davası'nda Osman Kavala ile birlikte yargılanan 8 sanıktan biriydi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Nisan 2022 tarihinde Gezi Davasında Osman Kavala'yı "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay'ın arasında bulunduğu 7 sanığı ise darbeye teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.



Can Atalay, cezaevinde tutuklu bulunurken 14 Mayıs seçimlerinde TİP'ten Hatay milletvekili seçildi. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay'ın yasama dokunulmazlığı bulunduğu gerekçesiyle yargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye edilmesi talebini reddetti. Daire, 28 Eylül 2023 tarihinde Osman Kavala, Can Atalay, Mine Özerden, Çiğdem Mader, Tayfun Kahraman'ın cezasını da onadı.



AYM 12 Ekim'de Atalay'ın bireysel başvurusunu, bir üyenin dosyaya hazırlanamadığını beyan etmesi gerekçesiyle ertelemişti.