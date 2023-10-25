Samanyolu Haber /Politika / CHP'de ince hesaplar /25 Ekim 2023 07:57

CHP'de ince hesaplar

CHP’de 4-5 Kasım’da yapılacak kurultaya sayılı gün kaldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; il-ilçe başkanlarını genel merkezde ağırlamaya devam ederken Özgür Özel de il il gezerek örgütlerle bir araya geliyor.

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CHP'nin genel merkez kanadında Kılıçdaroğlu’nun tekrar seçileceği vurgusu sürüyor. Ancak kimileri “yarışın kıyasıya geçeceğini” söylerken kimileri de Kılıçdaroğlu’nun şimdiden toplamda 1370 delegenin 800’ünün üzerinde desteğini aldığını aktarıyor.

Kılıçdaroğlu için şu anda 818 delegenin imzası olduğunu aktaran kurmaylar, “Yüksek disiplin kurulu da imzalarını verdi. 15 kişiden 13’ü Kemal Bey’in yeniden aday olmasını istedi. MYK’nin tamamı zaten imzalarını verdi. İl başkanlarından da 70’e yakınının desteğini bekliyoruz” diyor.

Genel merkez kanadında yapılan hesaplarda “Kılıçdaroğlu’nun 800’ün üstü bir imza alacağı, 900 civarında da bir oy alabileceği” konuşuluyor.

Partinin mevcut yönetimi, delegelere ve il başkanlarına baskı yapıldığı iddialarını kabul etmiyor. Kurmaylar, “Zorla çağırma yok” dedi.

‘ÇAKIŞAN İMZALAR VAR’

Partideki değişimciler ise delegelere ve il başkanlarına baskı olduğunu vurgulayarak “Genel merkezin özel kaleminden doğrudan aramalarla davetler olduğunu biliyoruz” diyor.

Genel merkez kanadı 70’e yakın il başkanının desteğini aldığını söylese de Özgür Özel, “Salona 46 il başkanı ile girerim, 81 il başkanıyla çıkarım” değerlendirmesinde bulunuyor.

Değişicilerin adayı Özel’in 500’e yakın bir imza alabileceği, kurultayın havasıyla da oylarını artırarak 700’ün üzerinde bir oyla kazanabileceği konuşuluyor.
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