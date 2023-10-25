Davutoğlu: Erdoğan bana randevu vermiyor

'EN DOĞRU TAVRI RUSYA SERGİLEDİ'





'ARABULUCULUK YAPMASI GEREKEN BİRİ VARSA O BENİM'





'AK PARTİ’NİN MİTİNGİNE DAVET EDİLMEDİK'





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexei Erkhov ile büyükelçilik binasında Filistin sorununu görüştü.ANKA'nın aktardığına göre yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Davutoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Davutoğlu, şöyle konuştu: “Filistin’de olaylar her geçen gün çok daha trajik bir hal alıyor. Saldırılar hastanelerden okullara ve camilere kadar sirayet ediyor ve uluslararası toplumda Filistin halkları ve Filistin halkının geleceği konusunda da herhangi bir ciddi adım atılmadığı gibi İsrail’in saldırılarını meşru kılan bir uluslararası iklim var. Bütün bu şartlarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde en doğru, objektif, taraflara eşit mesafede olan tavrı Rusya sergiledi. Rusya ile zaten daha önceki dönemlerde de Filistin ve İsrail konusunda da Türkiye ile yakından ilişkileri olan bir ülke ve P5 ülkeleri arasında da Filistin konusunu en yakından bilen ve iki devletli çözüm konusunda en büyük desteği veren ülke.Bu bağlamda geçtiğimiz hafta sonu P5 ve bazı komşu ülkelerden talep ettiğimiz randevular çerçevesinde Rusya Büyükelçisi ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendilerine özellikle BM Güvenlik Konseyi’ne sundukları insani yardım konusundaki tasarı dolayısıyla teşekkürlerimi ifade ettim ve bu tasarının reddedilmesinden doğan sükut-u hayali vurguladım. Ayrıca Rusya’nın hem Sayın Putin hem Sayın Lavrov, Rus yetkililerinin konusunda son dönemde yaptıkları açıklamaların Türkiye’nin kaygılarını halkın hissiyatını yansıtması bakımında da teşekkürlerimi ifade ettim. Sayın Putin’e iletilmek üzere bir mektupta kendilerine ilettim."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşme talebine henüz geri dönmediğini belirten Davutoğlu, şöyle devam etti: “Dünden bu yana arkadaşlarımız özel kalemlerine ulaşıp bu talebimizi iletmeye çalışıyorlar. Ayrıca kamuoyuna açık bir teklifim olmuş olduğu için ayrıca bir davete gerek olmadan organize ediliyor olması lazımdı. Ümit ederiz bu konuda olumlu bir cevap verilir. Bütün bu konularda arabuluculuk yapacak birisi varsa o da benim.Bu konuda yapabileceğim katkıyı kendisine sunmak isterim. Özel bazı girişimlerde bulunmayı da kendilerine teklif etmeyi düşünüyorum. Tabii bu kendilerinin de takdirleri. Hala bu teklifimi sizin aracılığınızla da iletiyorum. Netenyahu’nun elini sıkanların Türkiye’de kendileriyle birlikte de çalışmış başbakana el uzatmamaları herhalde kamuoyunun takdirine sunulur.”AK Parti’nin İstanbul’da yapacağı “Büyük Filistin Mitingi"ne davet edilmediklerini de ifade eden Davutoğlu, “Şu ana kadar hükümetin attığı adımlar son derece cılız adımlar, son derece ürkek adımlar” dedi.