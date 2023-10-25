Samanyolu Haber /Teknoloji / Tarih verildi: Steam Türkiye'den çekiliyor! /25 Ekim 2023 07:50

Tarih verildi: Steam Türkiye'den çekiliyor!

Steam Türkiye’den çekiliyor. Steam‘in resmi web sayfasında yer alan bilgilendirmeye göre Türkiye’deki fiyatlandırma ve Steam cüzdanı bakiyeleri 20 Kasım’dan itibaren USD’ye dönüştürülecek.

SHABER3.COM

Yapılan resmi açıklamaya göre Steam, 20 Kasım 2023’ten itibaren mağazadan yerel fiyatlandırmayı kaldıracak. Türkiye’deki Steam mağazası yeni bölgesel fiyatlarla birlikte USD kullanmaya başlayacak. Peki neden? Türkiye’de son yıllarda yaşanan döviz kuru dalgalanmaları, oyun geliştiricilerinin oyunları için uygun fiyatları seçmelerini ve güncel tutmalarını zorlaştırdı.

Buna ek olarak Steam, sürekli döviz dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar nedeniyle ödeme yöntemlerini Türkiye pazarında çalışır durumda tutmakta zorlandığını ifade etti.

Geek'te yer alan habere göre; Türkiye’deki Steam müşterileri için oyunları ABD doları cinsinden fiyatlandırmak, Steam yönetimine göre oyuncular ve iş ortakları için daha fazla istikrar ve tutarlılık sağlanmasına yardımcı olacak. 20 Kasım 2023 tarihinde Steam cüzdanınızdaki tüm bakiye günün döviz kuru üzerinden ABD dolarına çevrilecek.

Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 25 ülke/bölge ilk kez bölgeselleştirilmiş USD fiyatlandırması alacak. Steam’de Türk Lirası cinsinden aktif aboneliği olan müşterilerin, aktif abonelik döneminden sonra abonelikleri otomatik olarak sona erecek. Steam’de yer alan aboneliklere tekrar abonelik başlatmak için USD üzerinden ödeme yapmanız istenecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tarih verildi: Steam Türkiye'den çekiliyor! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:59:03