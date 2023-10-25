Tarih verildi: Steam Türkiye'den çekiliyor!

Yapılan resmi açıklamaya göre Steam, 20 Kasım 2023’ten itibaren mağazadan yerel fiyatlandırmayı kaldıracak. Türkiye’deki Steam mağazası yeni bölgesel fiyatlarla birlikte USD kullanmaya başlayacak. Peki neden? Türkiye’de son yıllarda yaşanan döviz kuru dalgalanmaları, oyun geliştiricilerinin oyunları için uygun fiyatları seçmelerini ve güncel tutmalarını zorlaştırdı.



Buna ek olarak Steam, sürekli döviz dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar nedeniyle ödeme yöntemlerini Türkiye pazarında çalışır durumda tutmakta zorlandığını ifade etti.



Geek'te yer alan habere göre; Türkiye’deki Steam müşterileri için oyunları ABD doları cinsinden fiyatlandırmak, Steam yönetimine göre oyuncular ve iş ortakları için daha fazla istikrar ve tutarlılık sağlanmasına yardımcı olacak. 20 Kasım 2023 tarihinde Steam cüzdanınızdaki tüm bakiye günün döviz kuru üzerinden ABD dolarına çevrilecek.



Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 25 ülke/bölge ilk kez bölgeselleştirilmiş USD fiyatlandırması alacak. Steam’de Türk Lirası cinsinden aktif aboneliği olan müşterilerin, aktif abonelik döneminden sonra abonelikleri otomatik olarak sona erecek. Steam’de yer alan aboneliklere tekrar abonelik başlatmak için USD üzerinden ödeme yapmanız istenecek.