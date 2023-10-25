Dilan Polat ve Kıvanç Talu'nun dolandırıcılık haberleri bize ne anlatıyor?









Maddiyatın bir kültürel değer olarak yüceltilmesi





Kazanma hırsı ve korku

Dolandırıcılık yüz yıllardır her toplumda görülen bir suç olsa da internet ve sosyal medya ile çeşitleri arttı.

“Tehlike korkuyu doğurur, korku kolay manipüle edilir”

Psikolog Prof. Dr. Ekrem Çulfa da sosyoekonomik eşitsizliğin yüksek olduğu ülkelerde dolandırıcılık vakalarına daha sık rastlandığını söylerken “korku” unsuruna vurgu yapıyor.

Dolandırıcılık vakaları arttı mı?





Dolandırıcılığa maruz kalanlar ne yapmalı?

Psikoterapist Dr. Onur Okan Demirci’ye göre dolandırıcılar yüksek bir egoya sahip, bu yüzden de ikna edici olabiliyorlar.