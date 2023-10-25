İsrail ile BM arasında Gazze krizi

İsrail'den ateşkese ret

Ancak İsrail'in Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hamas'ı "yen Naziler" şeklinde nitelendirerek kendileri için bir ateşkesin söz konusu olamayacağını belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında Hamas tarafından rehin tutulan 200'den fazla kişinin fotoğraflarını gösteren Cohen, "Sizin varoluşunuzu yok etmeye yemin etmiş biriyle nasıl ateşkes sağlayabilirsiniz?" dedi.