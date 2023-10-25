ABD Ortadoğu’daki 'keşif ve gözlem' faaliyetini artırdı

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder bugün düzenlediği günlük basın toplantısında 17 Ekim’den bu yana, Irak’taki ABD güçlerine 10; Suriye’deki ABD güçlerine 3 saldırı olduğunu söyledi.
Yetkililere göre 18 Ekim'de Suriye'deki El Tanif askeri üssüne insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırıda 20 ABD askeri personeli hafif şekilde yaralandı. Yaralanan personelin yeniden görev başına döndüğü ve askeri üslerde de bir hasarın olmadığı belirtildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby de bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ortadoğu’da önümüzdeki dönemde ABD askerlerine yönelik saldırı olasılığından endişe duyduklarını söyledi.
John Kirby dün yaptığı açıklamada, İran’ın Irak ve Suriye’deki ABD üslerine yönelik İran destekli grupların düzenlediği saldırıların bazılarına aktif şekilde olanak verdiğini ve Başkan Biden’ın da Savunma Bakanlığı’na uygun şekilde yanıt verilmesi talimatını verdiğini kaydetmişti.
"Kuvvetlerimizi korumak için gerektiğinde harekete geçmekte tereddüt etmeyiz"
Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, bu saldırıları gerçekleştiren grupları İran ve İran Devrim Muhafızları'nın desteklediğini söyledi.
Pentagon Sözcüsü, "Kendimizi savunma hakkını her zaman saklı tutuyoruz ve sınırlarımız dışındaki kuvvetlerimizi ve çıkarlarımızı korumak için gerektiğinde harekete geçme konusunda asla tereddüt etmeyiz" dedi.
İsrail, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısının ardından kara harekatı için hazırlanırken, ABD Savunma Bakanlığı aralarında meskun mahal operasyonlarda tecrübeli bir generalin de olduğu askeri danışmanları planlama amacıyla bölgeye gönderdi.
ABD ordusu İran destekli grupların saldırılarında artışın gözlemlenmesi üzerine Ortadoğu’daki kuvvetlerini korumak amacıyla bir dizi adım da atıyor. Reuters haber ajansına konuşan yetkililer gerekirse asker ailelerinin tahliyesi için de açık kapı bıraktıklarını belirtti.
İsmini vermemek koşuluyla Reuters’a bilgi veren bir yetkiliye göre alınan önlemler arasında devriye görevlerinin arttırılması, üslere erişime kısıtlama getirilmesi, insansız hava aracı ve diğer izleme/gözlem operasyonları aracılığıyla istihbarat toplama çalışmalarının yoğunlaştırılması yer alıyor.
CENTCOM: “Kuvvetlerin korunmasına yönelik önlemlerin sürekli gözden geçirilmesi kritik”
Yetkililere göre ABD ordusu üslerdeki gözetleme kulelerinden izleme faaliyetlerini güçlendiriyor ve roket ve füze saldırılarına karşı koymak amacıyla operasyonları yoğunlaştırıyor.
Reuters’a açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Erik Kurilla, “ABD ordusuna ait yerlere yönelik saldırı ve saldırı girişimlerinin sayısında artışla birlikte, kuvvetlerin korunmasına yönelik önlemlerin sürekli gözden geçirilmesi kritik” dedi.
ABD’nin Ortadoğu’daki güçlerinden sorumlu olan General Kurilla, şimdiye kadar alınan önlemlerin ve bölgeye son günlerde ek askeri kabiliyetlerin konuşlandırılmasının “Amerikan güçlerinde cephede daha ciddi zayiatı engellediğini” söyledi.
"Yol İran'a çıkıyor"
ABD’nin Irak ve Suriye’deki güçleri 7 Ekim’deki Hamas’ın İsrail’e saldırısından bu yana daha yoğun şekilde hedef alınıyor.
Geçtiğimiz hafta Yemen açıklarında ABD savaş gemisi USS Carney İran destekli Husiler tarafından ateşlenen dört seyir füzesi ve ondan fazla insansız hava aracını etkisiz hale getirmişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin dahil Biden yönetiminden üst düzey yetkililer, Ortadoğu’daki Amerikan askerlerine yönelik saldırıların tırmanması ve İran’ın İsrail ve Hamas arasındaki çatışmayı genişletmeyi amaçlayabileceği riskine ilişkin uyarıda bulunmuştu.
Hafta başında Pentagon muhabirlerini bilgilendiren ve soruları cevaplayan üst düzey bir savunma yetkilisi, “ABD güçlerine ve personeline karşı yakın vadede daha ciddi bir tırmanma olasılığı görüyoruz ve şunu açık şekilde söyleyelim, bu yol İran’a çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.
Yetkili İran'ın bölgedeki bu gruplara maddi destek sağladığını, silahlandırdığını ve milislere eğitim verdiğini söylemişti.