Spekülasyonların ardından Bitcoin 35 bin doları aştı

Spekülasyonun kaynağı ne?

Spekülasyonların kaynağı ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) borsada işlem gören Bitcoin fonunu (ETF) onaylamasına dair beklenti.

Kripto piyasaları hareketli





Uzun süredir çalkantı içinde olan kripto piyasasında Bitcoin haftanın ilk iki gününde güçlü bir çıkış yakaladı.Salı günü yüzde 6 seviyesinde değer kazanan Bitcoin 35 bin doların üzerini görerek son bir buçuk yılın zirvesini test etti.Bu yüzde 6'lık artış Bitcoin'in neredeyse bir yıl boyunca en iyi gününü yaşadığı pazartesi günkü yüzde 10'luk artışı takip etti ve kripto piyasasında bir iyimserlik oluşturdu.Ne var ki 35.198 doları gören Bitcoin aynı gün içerisinde 34 binin altına geriledi.Öngörüler Bitcoin ETF'nin, daha önce kriptoya temkinli yaklaşan yatırımcılara hisse senedi piyasası aracılığıyla erişim sağlayacağı ve sektöre yeni bir sermaye akışını başlatacağı yönünde.Saxo'nun baş yatırım sorumlusu Steen Jakobsen, "Herhangi bir varlığın değeri, temelde, onu kullanan insan sayısına bağlıdır. Bu nedenle ETF, büyük bir takipçi kitlesi oluşturup likiditeyi artırabilir." diyor.Bu yıl şimdiye kadar değeri iki katına çıkan ve son derece volatil olan Bitcoin en son 34.282 dolarda yüzde 8,7'lik artış göstermişti. İkinci en büyük kripto para birimi olan Ether de yüzde 6.3'lük yükselişle ağustos ayından bu yana en yüksek değeri olan 1.816,60 dolara geldi.Coinbase Global ve MicroStrategy gibi kripto ile bağlantılı hisse senetleri, son saatlerde yükseliş gösterdi.Yatırım devi BlackRock, Bitcoin ETF'leri için bekleyen birkaç büyük ABD finans firmasından biri.Özellikle BlackRock'un iShares ETF'sinin DTCC'nin web sitesine eklenmesi, onayın muhtemel olduğu spekülasyonunu ateşledi. Geçen hafta BlackRock, ETF'sinin onaylandığına dair bir haberi yalanlamıştı.Kripto türev analiz sitesi Coinglass'taki veriler, son 24 saat içinde yoğun Bitcoin işlemleri olduğunu gösteriyor.