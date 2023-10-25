Samanyolu Haber /Teknoloji / ABD'nin 33 eyaletinden Meta'ya sert tepki: Çocuklarımızı... /25 Ekim 2023 07:21

ABD'nin 33 eyaletinden Meta'ya sert tepki: Çocuklarımızı...

Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının çatı firması Meta yeni bir davayla karşı karşıya. ABD'de 33 eyalet, şirketin 'sosyal medyanın bağımlılık yapan doğasını' kullanarak gençlerin ve çocukların ruh sağlığını tehlikeye attığını savunuyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 33 eyaleti, sosyal medya şirketi Meta ve bünyesindeki Instagram'a karşı dava açtı. Kaliforniya'daki Federal Mahkemeye yapılan başvurunun gerekçesinde, platformların bağımlılık yapan etkisi nedeniyle gençlerin ruhsal sağlığına zarar vermesi gösterildi.

Gerekçede "Araştırmalar, gençlerin ve çocukların Meta'nın sosyal medya platformlarını kullanmasının depresyon, kaygı, uykusuzluk, eğitim ve günlük hayata etki ve daha birçok olumsuz sonuçla bağlantılı olduğunu göstermektedir" ifadeleri yer aldı.

Aralarında Kaliforniya ve Illinois gibi eyaletlerin de bulunduğu 33 davacı taraf, Meta'yı, platformlarının tehlikeleri hakkında halkı defalarca yanıltmak ve gençleri bilerek bağımlılık yapıcı sosyal medya kullanımına teşvik etmekle suçluyor.

"Şirketin motivasyonunun kazanç olduğu" savunulan dosyada, Meta'nın "gençleri ve çocukları baştan çıkarmak, dikkatlerini çekmek ve nihayetinde tuzağa düşürmek için etkili ve benzeri görülmemiş teknolojilerden yararlandığı" öne sürüldü.

"Bu yolu seçtikleri için hayal kırıklığına uğradık"

Meta ise çevrimiçi ortamda gençlerin güvenliğini artırmak için çalıştığını iddia ediyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Sektördeki firmalarla iş birliği yapıp, gençlerin kullandığı uygulamalar için net kurallar ve yaşlarına uygun standartlar oluşturmak yerine başsavcılığın bu yolu seçmesi bizi hayal kırıklığına uğratmıştır" denildi.

Davanın kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Meta'nın hisse değeri yüzde 0,3 düştü.

Dava dosyasında ayrıca Meta'nın, 13 yaşının altındaki çocuklar hakkında bilgi toplamayı yasaklayan kanunu çiğnediği de ileri sürüldü.

Şikayetler arasında, Meta'nın davayı açan eyaletlerce "zararlı" görülen politikalarını Horizan World, WhatsApp ve Messenger gibi uygulamalarında da devam ettirdiği yer aldı.

New Hampshire ve Washington DC başsavcıları da benzer şikayetlerle Meta aleyhine yerel mahkemelerde dava açtıklarını duyurdu. Sosyal medya şirketine karşı 7 eyaletin daha yargıya başvurması ve dava açan eyalelerin sayısının 42'ye çıkması bekleniyor.
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