Samanyolu Haber /Dünya / Blinken: Savaş istemiyoruz ama İran saldırırsa yanıt veririz /25 Ekim 2023 07:18

Blinken: Savaş istemiyoruz ama İran saldırırsa yanıt veririz

Savaşın büyümesini istemediklerini ifade eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen oturumda İran'a gözdağı verdi: "Herhangi bir yerde personelimize saldırırsa, ivedilikle ve kararlı bir şekilde savunmaya geçeriz"

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile bir çatışma peşinde olmadığını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Bu savaşın büyümesini istemiyoruz ancak İran veya vekilleri herhangi bir yerde personelimize saldırırsa, halkımızı ve güvenliğimizi hızlı ve kararlı bir şekilde savunacağız.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuşan Blinken, Hamas’ın Filistin halkını temsil etmediğini, bu nedenle saldırılarının sorumlusunun Filistinli siviller olmadığını ifade etti.

ABD'li bakan, “Bu, İsrail'in sivillere zarar vermemek için mümkün olan her türlü önlemi alması gerektiği anlamına geliyor.” dedi.

Blinken ayrıca İsrail’e veya müttefiklerine karşı bu çatışmada yeni bir cephe açmayı düşünen devlet veya devlet dışı aktörlere ortak bir mesaj gönderilmesi çağrısında bulundu, "ateşe benzin dökmeyin" diye konuştu.

İran’ın yıllardır Hamas, Hizbullah ve Husileri desteklediğinin artık bir sır olmadığını söyleyen bakan, geçen haftalarda İran’ın vekillerinin Irak ve Suriye’de ABD personeline saldırdığını da gündeme taşıdı.

Pentagon: ABD güçleri en az 12 kez saldırıya uğradı

Amerikan Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Amerikan güçleri son bir hafta içinde Irak ve Suriye'de en az 12 kez saldırıların hedefi oldu.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Amerikan ordusunun Irak'ta 10, Suriye'de ise 3 kez saldırıya uğradığını duyurdu.

Reuters'In Amerikan yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington, İran destekli gruplardan kaynaklanan endişelere karşı Orta Doğu'daki personelinin güvenliği için yeni adımlar atıyor. ABD, daha önce de söz konusu grupları bastırmak için bölgeye savaş gemisi ve savaş uçakları sevketmişti.

"Savaşın yayılma ihtimali somut bir tehdit"

Blinken'in açıklamalarına Tahran'dan henüz bir tepki gelmedi.

BM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de savaşın yayılma ihtimali için "somut bir tehdit" dedi.

"Durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Safadi, "Çatışmaların, Batı Şeria'ya, Lübnan'a ve diğer cephelere yayılma tehlikesi var. Hiçbirimiz bunu istemiyoruz ve buna karşı çabalıyoruz" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Blinken: Savaş istemiyoruz ama İran saldırırsa yanıt veririz Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:31:39