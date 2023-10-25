Blinken: Savaş istemiyoruz ama İran saldırırsa yanıt veririz

Pentagon: ABD güçleri en az 12 kez saldırıya uğradı

Amerikan Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Amerikan güçleri son bir hafta içinde Irak ve Suriye'de en az 12 kez saldırıların hedefi oldu.

"Savaşın yayılma ihtimali somut bir tehdit"



