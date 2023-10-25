Blinken: Savaş istemiyoruz ama İran saldırırsa yanıt veririz

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuşan Blinken, Hamas’ın Filistin halkını temsil etmediğini, bu nedenle saldırılarının sorumlusunun Filistinli siviller olmadığını ifade etti.
ABD'li bakan, “Bu, İsrail'in sivillere zarar vermemek için mümkün olan her türlü önlemi alması gerektiği anlamına geliyor.” dedi.
Blinken ayrıca İsrail’e veya müttefiklerine karşı bu çatışmada yeni bir cephe açmayı düşünen devlet veya devlet dışı aktörlere ortak bir mesaj gönderilmesi çağrısında bulundu, "ateşe benzin dökmeyin" diye konuştu.
İran’ın yıllardır Hamas, Hizbullah ve Husileri desteklediğinin artık bir sır olmadığını söyleyen bakan, geçen haftalarda İran’ın vekillerinin Irak ve Suriye’de ABD personeline saldırdığını da gündeme taşıdı.
Pentagon: ABD güçleri en az 12 kez saldırıya uğradı
Amerikan Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Amerikan güçleri son bir hafta içinde Irak ve Suriye'de en az 12 kez saldırıların hedefi oldu.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Amerikan ordusunun Irak'ta 10, Suriye'de ise 3 kez saldırıya uğradığını duyurdu.
Reuters'In Amerikan yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington, İran destekli gruplardan kaynaklanan endişelere karşı Orta Doğu'daki personelinin güvenliği için yeni adımlar atıyor. ABD, daha önce de söz konusu grupları bastırmak için bölgeye savaş gemisi ve savaş uçakları sevketmişti.
"Savaşın yayılma ihtimali somut bir tehdit"
Blinken'in açıklamalarına Tahran'dan henüz bir tepki gelmedi.
BM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de savaşın yayılma ihtimali için "somut bir tehdit" dedi.
"Durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Safadi, "Çatışmaların, Batı Şeria'ya, Lübnan'a ve diğer cephelere yayılma tehlikesi var. Hiçbirimiz bunu istemiyoruz ve buna karşı çabalıyoruz" dedi.