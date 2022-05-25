Samanyolu Haber /Gündem / AYM’den Aysel Tuğluk hakkında hak ihlali kararı /25 Mayıs 2022 10:51

AYM’den Aysel Tuğluk hakkında hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Aysel Tuğluk’un 2010 yılında Mardin Nusaybin’de katıldığı bir etkinliğin ardından hakkında soruşturma açılıp ertelenmesi nedeniyle, gösteri ve yürüyüş düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, Tuğluk’a 13 bin 500 lira tazminat ödenmesine hükmetti.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Anayasa Mahkemesi, halen ağır hasta halde cezaevinde bulunan eski milletvekili Aysel Tuğluk’la ilgili hak ihlali kararı verdi.

Nusaybin’deki etkinlikte, PKK bayrakları açıldığı ve Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı gerekçesiyle Aysel Tuğluk’la birlikte 21 kişi hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nuna muhalefetten soruşturma başlatıldı.

HDP’li Aysel Tuğluk, soruşturmanın başladığı dönemde milletvekili olduğu için dosyası ayrıldı; dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis’e gönderildi.

2015 yılında milletvekili seçilmeyen Tuğluk hakkındaki dosya yeniden işleme konuldu ve hakkında iddianame düzenlendi. Yargılama sonucunda kovuşturmanın ertelenmesine karar verildi. Tuğluk’un erteleme kararına itirazıysa Mardin 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2019 yılında reddedildi. Tuğluk’un avukatları bunun üzerine dosyası AYM’ye taşıdı.

Yüksek mahkeme, Tuğluk’un başvurusunu değerlendirirken hakkındaki üç yıllık erteleme kararının ‘demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığını’ inceledi. Mahkeme burada savcılığın Tuğluk’un ‘açılan pankart ve atılan sloganları teşvik etmediğine’ dikkat çekti. Bu nedenle de Tuğluk hakkında sadece toplantıya katıldığı için dava açılmasının ve erteleme kararı verilmesinin ‘haklı olmadığını’ belirtti.

Tuğluk’un toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar veren AYM; eski vekilin yeniden yargılanmasına ve 13 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

AYM, kararı oy çokluğu ile alırken; üye Selahattin Menteş karşı oy kullandı.
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