Samanyolu Haber /Gündem / AYM'den yeniden yargılamaların önünü açacak 'ihlal' kararı /06 Mayıs 2023 09:43

AYM'den yeniden yargılamaların önünü açacak 'ihlal' kararı

Anayasa Mahkemesi’nin açıkladığı ‘İbrahim Er ve Diğerleri’ başvurusuyla ilgili karar, güncel, hukuki temelden yoksun davalarda ‘yeniden yargılamaların’ önünü açacak. İnsan hakları hukukçusu Dr. Gökhan Güneş’e göre söz konusu karar çok önemli ve güncel yargılamaları da doğrudan ilgilendiriyor.

SHABER3.COM

Başvuruya konu olayda; Hizbut Tahrir’e üye oldukları gerekçesiyle haklarında açılan davada verilen mahkumiyet kararı kesinleşmesine rağmen bireysel başvuruda bulunmayan başvurucular, daha sonra aynı konuya ilişkin AYM’nin verdiği bir ihlal kararını emsal göstererek ağır ceza mahkemelerinden ‘yeniden yargılanma’ talep ediyorlar ancak bu talepleri ‘gerekçesiz’ olarak reddediliyor.


Bu karar üzerine sanıklar bu kez AYM’ye bireysel başvuruda bulunuyor. Başvurucularla ilgili AYM, başvurunun daha önce ihlal verdiği aynı konuya ilişkin olduğunu ve kendisinin başka kişilerle ilgili olsa bile aynı konuda verdiği kararının sonuçlarının başvurunun reddi sebebiyle giderilmediğini belirterek, başvurucuların adil yargılanma haklarının ihlaline karar veriyor.



Gökhan Güneş, söz konusu kararı şöyle yorumluyor: “Peki bu karar ne anlama gelmektedir? Bu kararlar birlikte AYM, şimdiler başta Bylock ve diğer kriterlerle ilgili kendisinin ve AİHM’in verdiği Özdemir, Akgün, Taner Kılıç ve Nazlı Ilıcak vb. kararları gerekçe gösterilerek yapılacak başvurularda yeniden yargılanma yolunu açmış; bu yıl içinde açıklanması beklenen ve daha kapsamlı olan Yalçınkaya kararıyla ilgili de AİHM’e çok önemli bir fırsat sunmuştur. AYM’den beklenen, aynı içtihadını benzer başvurularda da devam ettirmesi ve bu kararın “adamına göre” verilmiş bir karar olmadığını herkese göstermesidir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AYM'den yeniden yargılamaların önünü açacak 'ihlal' kararı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:12:13