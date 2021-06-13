Azerbaycan, 15 esiri mayın haritaları karşılığında teslim etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Ağdam ilinde döşediği 97 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını Azerbaycan'a verildiği bildirildi. Azerbaycan tarafının da ülkede gözaltında bulunan 15 Ermenistan vatandaşını iade ettiği belirtildi.







İade işleminin Azerbaycan-Gürcistan sınırında gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, bu konuda destek sağlayan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Tiflis yönetimine teşekkür edildi.





Altı hafta süren çatışmaların ardından Rusya'nın arabuluculuğunda varılan ateşkes kapsamında Ermeni güçler Ağdam'dan çekilmişti.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki ülke arasındaki takası memnuniyetle karşıladığını ve daha fazla iş birliğine vesile olmasını umduğunu aktardı.





Kelbecer'de 4 Haziran'da bir mayının patlaması sonucu 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.