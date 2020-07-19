Azerbaycan’da ölü ve vaka sayısı yükseliyor!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 388 kişide corona virüsü tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.







Karargah, günlük vaka sayısında düşüş yaşandığını aktarırken, son 24 saatte 517 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 27 bin 531'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 354'e yükseldi.





18 BİN 967 KİŞİ İYİLEŞTİ





Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 18 bin 967 oldu. Öte yandan Azerbaycan’da şu ana kadar 627 bin 881 kişiye corona virüsü testi yapıldı.