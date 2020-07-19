Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan’da ölü ve vaka sayısı yükseliyor! /19 Temmuz 2020 19:15

Azerbaycan’da ölü ve vaka sayısı yükseliyor!

Azerbaycan'da son 24 saatte 388 kişide corona virüsü vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 27 bin 531’e yükseldi.

SHABER3.COM

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 388 kişide corona virüsü tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Karargah, günlük vaka sayısında düşüş yaşandığını aktarırken, son 24 saatte 517 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 27 bin 531'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 354'e yükseldi.

18 BİN 967 KİŞİ İYİLEŞTİ

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 18 bin 967 oldu. Öte yandan Azerbaycan’da şu ana kadar 627 bin 881 kişiye corona virüsü testi yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Azerbaycan’da ölü ve vaka sayısı yükseliyor! Sonraki Haber >>

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Çölün ortasında ilginç kaza

Çölün ortasında ilginç kaza

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

Çayeli sular altında!

Çayeli sular altında!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:17:05