Samanyolu Haber /Dünya / Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi /28 Eylül 2023 20:39

Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi

Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı ve milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Ganire Paşayeva, 24 Eylül'de ülkenin başkenti Bakü'de hastaneye kaldırarak yoğun bakıma alındı.

Kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısı konan Paşayeva, 48 yaşında hayatını yitirdi.

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Ganire Paşayeva 24 Mart 1975’te Azerbaycan’ın Tovuz şehrinde doğdu.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü’nden mezun olan Paşayeva, 1998’de televizyonculuğa başladı.

Paşayeva, 2005’te Haydar Aliyev Fonu’nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti.

Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005’te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu.

Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu.

Paşayeva, Türkiye’de sayısız etkinliklere katıldı.

Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, “Türkiye’nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması” anlamına geldiğini savunuyordu.

Bekar olan Paşayeva İngilizce ve Rusça biliyordu.
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