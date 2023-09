Gezi Parkı davasında cezalar onandı

Sözcü'de yer alan habere göre Daire, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 25 Nisan 2022’de verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.



Buna göre, Türk Ceza Kanunu’nun 312/1 maddesi gereğince, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmü onandı.



Daire, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 18’er yıl hapis cezası verilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin de onanmasını kararlaştırdı.



Dairenin, Atalay ve Kahraman’a ilişkin onama kararının gerekçesinde, bu sanıkların bir plan ve organizasyon dahilinde gerçekleştirilen Gezi Parkı olaylarının başlaması ve tüm ülke sathına yayılarak derinleştirilmesi kapsamında eylemlerinin bulunduğu kaydedildi.



Atalay ve Kahraman’ın, Gezi Parkı eylemleri sürecinde yaptıkları provokatif paylaşımlar ve eylem çağrıları ile eylemcileri tahrik ederek şiddet olaylarının tırmanmasına neden olan Taksim Dayanışması’nı yönlendirdikleri aktarılan kararda, şu gerekçeye yer verildi:



“Gezi Parkı eylemlerinin gerçekleştirilmesindeki organizasyonda baş aktör olan ve bu eylemleri finanse eden diğer sanık Mehmet Osman Kavala ile de irtibatlı olarak birlikte hareket ettikleri anlaşılmakla, bu şekilde vuku bulan eylemleri, TCK’nın 312/1. ve 37/1. maddeleri kapsamında hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunu oluşturduğu halde, delillerin takdir ve değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.”



BOZMA KARARI



Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18’er yıl hapis cezaları ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.



Dairenin kararında, bu sanıkların eylemlerinin, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” kapsamında olmadığına işaret edildi. Kararda, bu sanıkların eylemlerinin, “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.



Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay’ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Siyasilerden Yargıtay’ın Gezi Parkı Davası kararına tepki

Yargıtay’ın Gezi Parkı Davası’nda 5 sanığın mahkumiyetini onamasına yönelik verdiği karara siyasilerden tepkiler geldi.



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’e verilen 18’er yıl hapis cezalarını onadı. Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Mücella Yapıcı ile Hakan Altınay’ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.



KILIÇDAROĞLU: BU KARAR BÜYÜK BİR UTANÇ



Yargıtay'ın onama kararına siyasilerden sert tepkiler geldi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X'ye yaptığı paylaşımda “Yargıtay, bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla ‘suç' gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir. Bu sesi hiçbir güç kısamaz! Bu karar büyük bir utançtır!” diye yazdı.



ÖZEL: GEZİ ONURUMUZDUR



CHP Grup Başkanı ve partinin genel başkan adayı Özgür Özel de şunları yazdı:



“Yargıtay’ın hukuksuz Gezi Parkı kararının karşısında, hukukun ve Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’in yanındayız. Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay’ın tahliyelerine sevinsek de bir kez daha haykırıyoruz ki #GeziOnurumuzdur! #GeziYargılanamaz!”



TİP: TÜM TUTSAKLARA KAVUŞACAĞIZ



Yargıtay’ın cezasını onadığı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın partisi de şu açıklamayı yaptı:



– “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası'na ilişkin kararını açıkladı. Taksim Dayanışması'ndan Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay'ın cezaları bozulup tahliyelerine karar verildi. Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Osman Kavala ve Çiğdem Mater'in cezaları ise onandı.



– Tüm Gezi tutsaklarına yeniden kavuşacağız! Yargıtay bu kararıyla, ülkemizin tarihindeki en büyük birliktelik örneklerinden birini sergilediği, en büyük onurumuz Gezi Direnişi'ni bir suç unsuru olarak tanıdığını açıkça ifade ederek halkın karşısında bir tutum almıştır.



– Sadece bununla kalmayıp, depremzede Hatay halkının milletvekili olarak seçtiği Can Atalay'ın cezasını onayarak seçme ve seçilme hakkını ihlal etmiş, üstüne üstlük depremzedelere karşı büyük bir hakarette bulunmuştur. Depremde yaşamını yitirenlerin kanını yerde bırakmış, enkaz altından kurtulanlara “Sizin sorunlarınız, Meclis'te dile getirilmeyi hak etmiyor” demiştir.



– Gezi Direnişi, Recep Tayyip Erdoğan ve şürekası öyle istiyor diye yargılanabilecek bir şey değildir, ülkemizin yüz akıdır. Gezi halkındır, Yargıtay Saray'ındır.



– Kamuoyuna ilan ediyoruz: Bu hukuksuzluğun, keyfiliğin, eziyetin üstüne özgürlüğümüz için yürüyeceğiz!”



ERKAN BAŞ: HATAY’DAN ANKARA’YA YÜRÜYECEĞİM



TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 1 Ekim’de Hatay’dan Ankara’ya yürüyeceğini duyurdu. DAVANIN GEÇMİŞİ



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala’yı, TCK’nin 312/1 maddesi gereğince, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, “siyasal veya askeri casusluk” suçundan ise beraatine hükmetmişti.



Heyet, sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 18’er yıl hapisle cezalandırılmalarına ve bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.



Sanıklardan Can Atalay, 14 Mayıs’taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde TİP’ten Hatay milletvekili seçilmiş, bunun üzerine avukatları yargılamanın durması ve tahliyesine yönelik Yargıtaya başvuru yapmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise talebin reddine hükmetmişti.