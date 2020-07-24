Samanyolu Haber /Politika / Babacan: Bahçeli ne zaman karar verirse... /24 Temmuz 2020 12:33

Babacan: Bahçeli ne zaman karar verirse...

DEVA Genel Başkanı Babacan, “Cuma namazına davet olunca gidilir" diyerek Ayasofya’ya davet edilmediğini söyledi. Babacan erken seçim tartışmalarına ise, "Bahçeli'nin ne zaman isteyeceği muamma" yorumunu yaptı.

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DEVA Genel Başkanı Ali Babacan gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
"Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt veren Ali Babacan, "Davet gelmedi. Gelseydi giderdim. Cuma namazına davet olunca gidilir" ifadelerini kullandı.

Babacan şunları söyledi: 

Kendi politika üretme alanımız var. İç istişare mekanizmalarımız çalışıyor. Mesela Ayasofya, İstanbul Sözleşmesi’ni, sosyal medya düzenlemesini çalışan komisyonlarımız var.

Bir de hükümetin bir anda açıkladığı kararlar var. Zaten iş olmuş bitmiş. Bundan sonrası yorumdur. Bu Ayasofya meselesi öyle. Arkadaşlarımızın arasında farklı görüşler var.

Ayasofya konusunun çok iyi bir analizi yapıldı. Tarihi, kültürel, uluslararası ilişkiler açısından. Arkadaşlarımız farklı farklı görüşlerin olabileceğini söyledi.

Ayasofya’nın açılmasına hayırlı olsun dedim. Çok özel ve tarihi yapının, bu dokusunun da korunmasına vurgu yapan bir açıklama yaptım.

Erken seçim konusuna gelince iş çevreleri bana soruyor. Normal şartlarda rasyonalitenin hakim olduğu şartlarda bu yıl zayıf görürüm. Ama 2023’e kadar kalması da zayıf ihtimal. Kesin tarihi vermek zor. Sayın Bahçeli’nin hangi gün karar vereceği tamamen muamma.

Cumhurbaşkanının yüzde 52 oyu Bahçeli’nin desteği ile. MHP desteği çektiği anda Cumhurbaşkanı ve AK Parti’nin iktidar olma anlamında siyasi meşruiyeti biter. Burada Bahçeli faktörü önemli, o da bilinmeyen bir faktör.

2019 yılında İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana kaybedilmiş. Bir başka seçimde muhalefetin organize edip Türkiye geneline uygulaması kolay bir şey. Durup dururken ellerindeki gücü niye riske atsınlar ki.

Her şey rasyonel zeminde yürürse bu sene erken seçim olmaması gerekiyor. Sayın Bahçeli bir faktör ama ülkenin ekonomik, siyasi, sosyal şartları da bir faktör. Bunlar bozulursa o zaman kaçınılmaz hale gelir.
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