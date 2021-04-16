Babacan'a çağrı: 128 milyarı en iyi bilen olarak ne zaman kayıtları açacaksınız?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, muhalefetin ana gündemi olan Merkez Bankası kasasından eritilen 128 milyarla ilgili konuşurum diyen ama konuşmayan Ali Babacan'a çağrıda bulundu. Can Ataklı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:



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Bugünün muhalefet partisi DEVA’nın Genel Başkanı Ali Babacan düne kadar AKP’nin kurucu kadrosunun ekonomi uzmanıydı.





Babacan, çok uzun bir süre ekonominin başında oturdu, Türkiye’nin en önemli ekonomik kararlarını aldı zamanında.





Yani hem ekonomiyi biliyor hem de AKP mantığının ekonomiye nasıl yön verildiğini.





Babacan, bugün saray iktidarına ateş püskürüyor.





10 gün kadar önce 128 milyar dolar konusunda konuşmuştu Babacan yine.





Şöyle demişti; “Bu berbat tablonun sorumlusu kim? Bu millet, kötü yönetimin bedelini ödemek zorunda değil. Lafa gelince ne diyor? ‘Benim alanım ekonomi’ diyor. Uzmanlık alanındaki sonuçları görüyoruz. Allah’tan tek bir uzmanlık alanı var, yoksa diğer alanlar ne hale gelirdi bilemiyoruz. Merkez Bankası’nın rezervlerine, yedek akçelere ne olduğunu açıklamak zorundasınız. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olan kaynakların nereye gittiğini açıklamak zorundasınız. Açıklamazsanız, biz zaten o kayıtları açıp vatandaşlarımıza göstereceğiz. En iyisi siz kendiniz yapın da sonradan yanlış anlaşılacak başka şeyler ortaya çıkmasın.”





Aradan geçen zamana karşı, AKP bu sorunun cevabını vermedi.





O halde ben de şimdi konuyu en iyi bilenlerden olan Babacan’a şunu sormak istiyorum;





“AKP ne olduğunu açıklamazsa siz kayıtları açıp her şeyi söyleyeceğinizi belirttiniz. Size hâlâ cevap gelmediğine göre bu kayıtları ne zaman göstereceksiniz? En iyi bilen olarak 128 milyar doların nerede olduğunu halka ne zaman anlatacaksınız?”