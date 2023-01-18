Babacan'a 'Çocuk bezi satmaya devam et'; Davutoğlu'na 'Serok Ahmet'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sert tepki gösterdi.







"SEN GİT ÇOCUK BEZİ SATMAYA DEVAM ET"

Babacan için Erdoğan, "Bir ülkenin savunma sanayisine ancak rahatsız olanlar saldırır. Yunanistan'ın sızlanmasını normal görüyorum. Ülkemizin her değerini savunmak nasıl boynumuzun borcuysa bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir. Bu ahlaksız çıkmış, ne diyorlar, geldikleri zaman hesabını soracaklarmış, rekabetin oluşması lazımmış. Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı" dedi.







"BEN KULLANMIYORUM O İFADEYİ AMA DEVLET BEY GAYET GÜZEL KULLANIYOR"

Erdoğan Davutoğlu için ise "Yanında bir tane daha var, o da aynı. Bizden üniversite istediler, bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri bilabedel vakfına mülketti. Türkiye'de bunun başka örneği yok. O vakıftaki yöneticiler, acaba bunu nasıl izah edeceksiniz? Ben kullanmıyorum o ifadeyi ama Devlet bey gayet güzel kullanıyor, 'Serok Ahmet' diyor. Kurduğunuz üniversiteyle başarı grafiğiniz ne?" dedi.







"MİLLETİMİZDEN HELALLİK İSTİYORUZ"

Erdoğan açıklamasının devamında şunları ifade etti:







"Bizim kendi adımıza ah ettiğimiz husus ise bir dönem bunları adam yerine koyup görev vermemizdir. Biz hatamızdan ders çıkardık, milletimizden helallik diliyoruz."





BABACAN'DAN BAYKAR İDDİASI



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Baykar'a devlet bütçesinden doğrudan kaynak aktarıldığını öne sürerek, "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabii ki" şeklinde konuşmuştu.

