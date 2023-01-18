Alman istihbaratı: AKP'li vekilin sözleri endişe verici

AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'da katıldığı bir toplantıda PKK ve Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik nefret söyleminin ve tehditlerinin yankıları sürüyor.







Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Birimi Açıkgöz'ün Neuss kentinde Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'na bağlı bir camide yaptığı konuşmayı "Endişe verici" olarak değerlendirdi.





DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'da bulunan PKK ve Hizmet Haraketi mensupları hakkındaki, "Saklandıkları deliklerden çıkarıp yok edeceğiz" şeklindeki ifadeleri nedeniyle Düsseldorf Savcılığı tarafından hakkında araştırma başlatılan Açıkgöz'ün söz konusu açıklamalarından dolayı "Türk Büyükelçiliği" Almanya Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.





Kuzey Ren-Vestfalya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın açıklamasında, Türkiye'de yapılacak seçimler öncesinde Türk hükümetinin yurtdışında oy toplamaya çalıştığı belirtilerek, yabancı politikacıların Almanya'da seçim kampanyaları düzenleyebilmeleri için 10 gün önceden başvuruda bulunmaları ve Federal Hükümetin bu başvuruyu onaylaması gerektiği vurgulandı.





Yapılan açıklamada, sosyal medyada da paylaşılan konuşmanın Neuss'ta Ülkü Ocakları'na bağlı bir camide gerçekleştiği belirtildi. Almanya'da Ülkücü hareket, aşırı sağcı yapılanmalar bağlamında Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından takibat altında tutuluyor.





Bir Teşkilat sözcüsü, Türk siyasetçinin ifadelerinin suç teşkil edip etmediğine ilişkin Düsseldorf savcılığının halihazırda araştırma yürüttüğünü kaydetti.



