Babacan'dan Kılıçdaroğlu'yla görüşen partililer ile ilgili ilk açıklama: 'Üzüldük ve şaşırdık'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli saklı yaptığı DEVA Partisi ziyaretine ilişkin ilk kez konuştu. Babacan açıklamasında, "İlçe başkanlarımızın bir süredir ayrılma hazırlığı içinde olduğunu biliyorduk. Sayın Kılıçdaroğlu’yla bir araya geleceklerini bilmiyorduk. Salı günü saat 15:00 civarı öğrendim. İlk öğrendiğimizde üzüldük ve şaşırdık." ifadelerini kullandı.





Babacan'ın açıklamasının devamı şu şekilde:





"Dün akşam saatlerinde Sayın Kılıçdaroğlu, sözcümüzü aramış ve kendisine bir izahta bulunmuş. Bana da selamlarını iletmiş, en kısa zamanda görüşme niyetini ifade etmiş. Burada önemli olan iki kişi arasındaki bu görüşme değil, kamuoyuna net bir açıklama vermektir. Beklediğimiz budur. Siyasi nezaket gereği de kamuoyuna açık net bir açıklama duymak hakkımız."









NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hafta sonu İstanbul'da DEVA Partisi’nin bazı ilçe başkanlarıyla gizlice görüştüğü ortaya çıkmıştı.





Kılıçdaroğlu’nun görüştüğü DEVA Partili bazı ilçe başkanlarının CHP’ye katılması karşılığında DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman’a belediye başkanlığı verileceği iddia edilmişti. DEVA Partili isimler söz konusu görüşmenin ardından toplu istifa kararı almıştı.





"YAKIŞMADI KEMAL BEY"

Söz konusu görüşmeye DEVA Partisi Genel Merkezi’nden de tepki gelmiş, partinin Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, "Yazık. Yakışmadı Kemal Bey." sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstermişti.





CHP'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu ziyarete ilişkin CHP'den yapılan açıklamada ise, değişimcilerden Ankara Milletvekili Murat Emir, şu ifadeleri kullanmıştı:





"Sağın ıskartaya çıkmış, siyasi yaşamını tüketmiş aktörlerine partimizin önemli koltukları ikram edilerek sağdan oy alamayacağımızın onlarca örneğini yaşayarak gördük. Yerel seçim öncesinde Deva partili ilçe başkanlarının partimize devşirilmesinin arka planında siyasal/ideolojik bir yakınlaşma olduğunu düşünmek için hiç bir nedenimiz yok. Yeni bir '39 vekil vakası' hazırlığının yapıldığından kaygılıyız. Partimiz bir evvel kendi ilkelerine ve değerlerine dönmek zorundadır. Değişim şarttır."