Samanyolu Haber /Gündem / Usulsüzlükten hakkında soruşturma açıldı... Erdoğan'ı ziyaret edip fotoğraf paylaştı /26 Ekim 2023 14:49

Usulsüzlükten hakkında soruşturma açıldı... Erdoğan'ı ziyaret edip fotoğraf paylaştı

İçişleri Bakanlığı'nın hakkında ihale usulsüzlüğünden soruşturma izni verdiği Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edip, fotoğraf paylaştı. İYİ Parti'den seçilen Özcan geçen yıl AKP'ye geçmişti.

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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek, sosyal medya hesabından "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşmak için azimle çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Özcan, ziyaret fotoğrafını da paylaştı.

İÇİŞLERİ SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

30 Mart 2019'daki yerel seçimde İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan, 23 Kasım 2022'de AKP'ye katıldı.

NE OLMUŞTU?

Özcan'ın ismi, ihale usulsüzlüğü soruşturmasıyla gündeme gelmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Kürşat Engin Özcan ve Emlak İstimlak Müdür Vekili Ali Dürge'nin belediye arazileri üzerinde bulunan portakal, zeytin, ot gibi ürünleri ihale yapılmadan, rekabet şartları oluşturulmadan, tutanakla bazı kişilere verilmesi suçu işledikleri belirlendi. Yerlikaya imzasıyla taraflara tebliğ edilen yazıyla birlikte başkan, meclis üyeleri ve iki bürokratın yanı sıra MHP'li eski belediye başkanına da yargılama yolu görünmüştü.


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