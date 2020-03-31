Samanyolu Haber /Politika / İşte Babacan'ın kurmay kadrosu /31 Mart 2020 23:10

İşte Babacan'ın kurmay kadrosu

11 Mart 2020'de kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nde başkanlık divanı şekillendi.

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Ali Babacan'ın kurucu genel başkanı olduğu Deva Partisi'nin yönetim kadrosu belli oldu.

Genel Sekreterlik görevini Sadullah Ergin, teşkilatlardan sorumlu başkanlığı ise Nihat Ergün'ün üstlendi. 2001 krizinden sonra Hazine Müsteşarlığı koltuğunda oturan Halil İbrahim Çanakcı, DEVA'nın Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı oldu. 

İŞTE ALİ BABACAN'IN KURMAY KADROSU

27 Ekim 2019'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi'nde Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı görevini ifa edecek.

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