İşte Babacan'ın kurmay kadrosu

Ali Babacan'ın kurucu genel başkanı olduğu Deva Partisi'nin yönetim kadrosu belli oldu.





Genel Sekreterlik görevini Sadullah Ergin, teşkilatlardan sorumlu başkanlığı ise Nihat Ergün'ün üstlendi. 2001 krizinden sonra Hazine Müsteşarlığı koltuğunda oturan Halil İbrahim Çanakcı, DEVA'nın Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı oldu.





İŞTE ALİ BABACAN'IN KURMAY KADROSU





27 Ekim 2019'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi'nde Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı görevini ifa edecek.



