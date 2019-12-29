Babacan'ın partisine sürpriz isim!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski İstanbul milletvekili Faik Tunay'ın siyasete hangi partide devam edeceği belli oldu.





Tunay 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteklediği Ali Babacan'ın yeni partisine katılacak.







MHP’DEN İHRAÇ EDİLEN ERHAN USTA DA BABACAN İLE BİRLİKTE





Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta da Babacan’ın partisine geçecek.





Usta, MHP’den 25'inci, 26'ncı ve 27'nci dönemde Samsun milletvekili seçildi.





İki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Usta, Meclis’te Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkındaki önergeye “evet” oyu vermişti. Usta, MHP’den ihraç edilmişti.





ESKİ BAKAN GÜNAY HENÜZ KARARINI VERMEDİ





Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, Babacan’ın partisine dair henüz kararını vermediği öğrenildi.





Günay’ın yakın çevresine, “Ben o hareketle ilgileniyorum, takip ediyorum, fikirlerimi söylüyorum. Fakat mutfağında değilim. Şu anda herhangi bir yerde değilim. Ben şu anda bütün fotoğrafı görmediğim için bu konuda kesin bir şey söyleyemiyorum.” dediği belirtiliyor.