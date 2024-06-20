Samanyolu Haber /Ekonomi / ‘Babalar gibi’ satış yaptılar /20 Haziran 2024 09:14

‘Babalar gibi’ satış yaptılar

İktidar, eski AKP’li bakan Kemal Unakıtan’ın dediği gibi bu yılın ocak-mayıs döneminde 596,1 milyon TL’lik kamu taşınmazını ‘babalar gibi’ sattı. 21,8 milyar TL’lik kamu taşınmazı satışı, 1986-2001 dönemini 504’e katladı.

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BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre AKP iktidarında, Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük emeklerle elde edilenler de dahil olmak üzere çok sayıda kamu varlığı yok pahasına elden çıkarıldı. Çok sayıda kamu kurumu, özelleştirmeye kurban edilirken kamu kurumları kiracı durumuna düşürüldü.

Kamu taşınmazları satışından elde edilen gelirin yıllara göre dağılımı da iktidarın kamu varlıklarına yönelik hoyrat tutumunu gözler önüne serdi. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından Haziran 2024’e kadar gerçekleştirilen kamu taşınmazı satışından elde edilen gelir, 20 milyar TL’yi aştı.

YÜZDE 99'U AKP’DEN

AKP iktidarı ile geçilen 2002-2024 döneminde toplam 21 milyar 827 milyon 534 bin TL’lik kamu taşınmazı satıldı. AKP döneminde kamu taşınmazları satışından elde edilen toplam gelir, 1986-2001 döneminde elde edilen 43 milyon 304 bin TL’lik geliri 504’e katladı. 1986-2024 döneminde elde edilen kamu taşınmazı satışı gelirinin yüzde 99,7’sini AKP döneminde elde edilen gelir oluşturdu.

Kamu taşınmazı satışından elde edilen gelir, yıllara göre şöyle sıralandı:

2004: 41 milyon 122 bin TL

2008: 8 milyon 139 bin TL

2012: 564 milyon 645 bin TL

2016: 615 milyon 324 bin TL

2020: 144 milyon 592 bin TL

İKTİDAR BİLDİĞİMİZ GİBİ

İktidar, kamu varlıklarını satmayı bu yıl da sürdürdü. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, 2024 yılının ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen kamu taşınmazı satışından 596 milyon 175 bin TL para toplandı.

DAHA ÇOK ÖZELLEŞTİRME

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 2024-2028 dönemine yönelik yol haritası, saldırgan özelleştirme politikasının hız kesmeden devam edeceğini ortaya koyuyor. 2024 yılı içinde 10 kamu kuruluşunu daha özelleştirme kapsamına almaya hazırlanan AKP, özelleştirmelerden 25 milyar TL’lik satış elde etmeyi planlıyor.  2025 yılında 205, 2026 yılında ise 210 özelleştirme ihalesi yapılması hedefleniyor. 2025 için özelleştirme gelir tutarı 30 milyar TL, 2026 yılı için ise 35 milyar TL olarak tahmin ediliyor.
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