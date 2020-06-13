Babası 4 yıldır tutuklu olan Mehmet Fatih’e lenfoma teşhisi konuldu

Geçtiğimiz Ramazan ayında apandisit şikayetiyle hastaneye kaldırılan Mehmet Fatih'in bağırsağında kitle çıkınca 1 Haziran’da Ankara’ya sevk edildi. 12 gündür Hacettepe Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımda yatan Mehmet Fatih’e kesin teşhis bugün konuldu. Burkitt lenfoma olduğu öğrenilen Mehmet Fatih, bu süreçte babasını bir kez görebildi.





Yozgat’taki doktor, “Her türlü tedbiri alırım, tüm hijyen kurallarına dikkat ederim, babayı hastaneye almadan ambulansta da olsa evladını gösterelim” demesine ve annesi çok uğraşmasına rağmen savcı izin vermemişti. Savcılık 7 Haziran 2020’de izin verince baba cezaevi aracıyla Yozgat’tan Ankara’ya getirildi.





“BABANIN TAHLİYESİ ONU İYİ EDER”





LGS’ye hazırlanırken hastalanan Mehmet Fatih’in, babasıyla görüşebilmesi için resmi süreçlerle yakından ilgilenen Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Kemoterapilere iyi cevap vereceğini umuyorum. Biraz da moral destek ve babanın tahliyesi onu nasıl iyi eder :)” dedi.



