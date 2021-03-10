Samanyolu Haber /Dünya / BAE en büyük 10 vergi cennetinden biri oldu /10 Mart 2021 13:38

BAE en büyük 10 vergi cennetinden biri oldu

Vergi rekabeti ve vergi cennetleri konusunda araştırmalar yapan uluslararası kuruluş Vergi Adaleti Ağı'nın (Tax Justice Network - TJN) verilerine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ilk kez dünyanın en önemli 10 'vergi cenneti' arasına girdi.

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Vergi Adaleti Ağı (Tax Justice Network - TJN) tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, son dönemde özellikle ABD ve Güney Afrika'dan dev şirketlerin, toplam 218 milyar doları bulan fonlarını, Hollanda'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaydırdı. Araştırmaya göre, yalnızca bu miktar BAE'nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yarısını aşıyor.

Araştırma sonuçlarının, bu ülkeye hangi şirketlerin fonlarını kaydırdığını göstermediğine işaret eden Vergi Adaleti Ağı'ndan Mark Bou Mansour'un açıklamasına göre, bu araştırma sonuçlarının, BAE'nin dünyadaki offshore finans merkezleri arasındaki giderek artan rolünün büyüklüğünü gösteriyor.

TJN raporunda ayrıca, küresel düzeyde vergisiz merkezlere kaydırılan kaynakların üçte ikisinden fazlası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kapmasındaki ülkelerden çıkıyor.
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