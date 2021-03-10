Samanyolu Haber /Dünya / Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilerin üstüne dezenfektan sıktı /10 Mart 2021 13:39

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilerin üstüne dezenfektan sıktı

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha basın toplantısı sırasında bir gazetecinin sorduğu soruyu ‘beğenmemesi‘ üzerine muhabirlerin üstüne dezenfektan sıktı.

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Basın toplantısını takip eden gazetecilerden biri kabine değişikliğiyle ilgili soru sordu.

Bunun üzerine sinirlenen başbakan “Bu öncelikle sadece başbakanın bilmesi gereken bir şey değil mi? Sormamalısınız bile” yanıtını verdi.

Ardından kürsüde duran dezenfektanı eline alıp muhabirlere doğru yürüdü ve üstlerine sıkmaya başladı.

Başbakan dezenfektanı sıka sıka ilerleyerek podyumu terk etti.

2014’teki askeri darbeden beri iktidarda olan başbakanın basın toplantılarındaki ilk tartışmalı davranışı bu değil.

Daha önce de bir gazetecinin kafasını ve kulağının arkasını okşayan başbakan, bir başka basın toplantısında da soruları yanıtlamak üzere gerçek boyutlarda bir kartonetini getirerek gündem olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilerin üstüne dezenfektan... Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Karşınızda yılın babası

Karşınızda yılın babası

Haydi dostum başarabilirsin

Haydi dostum başarabilirsin

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:33:03