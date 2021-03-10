Samanyolu Haber /Gündem / Hastaneye yatırılan hastaların yaş ortalaması düştü /10 Mart 2021 13:19

Hastaneye yatırılan hastaların yaş ortalaması düştü

İstanbul’daki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılanların yaş ortalamasının düştüğünü söyledi.

SHABER3.COM

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, eskiden daha çok 65 yaş ve üzeri riskli grubunun hastaneye yatırıldığını, son zamanlarda 40-60 yaş arasını daha çok gördüklerini ifade etti.

Profesör, aşılanan risk grubunda, aşının faydasının olduğunu belirterek “Ama hastanelerimiz yeniden dolmadan, vatandaşlarımızın kurallara daha çok dikkat etmesi, aşı sırası gelenlerin de hiç vakit kaybetmeden aşısını olması şart” dedi.

Aşı etkisi

Türkiye’de ikinci doz aşısını olup iki haftalık süreyi geçiren yaklaşık 1.5 milyon kişiden sadece 300’e yakınında PCR pozitifliği tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Yiyit, bu kişilerden 12’sinin hastaneye yatırıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Yiyit, sadece kendi merkezlerinde bir yılda 13 bin hastanın tedavi görüp iyileştiği bilgisini vererek, ölüm oranının yüzde 1’in altında olduğunu dile getirdi.

Başhekim, hastanedeki PCR testi pozitiflik oranının yüzde 13-14 bandında ilerlediğini dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hastaneye yatırılan hastaların yaş ortalaması düştü Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Karşınızda yılın babası

Karşınızda yılın babası

Haydi dostum başarabilirsin

Haydi dostum başarabilirsin

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı

Cep telofunu çalan kapkaçı neye uğradığını şaşırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:32:09