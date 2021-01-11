BAE'den Türkiye'ye Müslüman Kardeşler şartı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Sky News Arabia'ya verdiği özel röportajda ülkesinin Türkiye'yle ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.





Türkiye'yle karşılıklı egemenliğe saygılı normal ilişkilere sahip olmayı istediklerini belirten Gargaş, "Ankara'nın Müslüman Kardeşler'in başlıca destekçisi olmamasını istiyoruz. Ankara'dan Arap ülkeleriyle ilişkileri yeniden gözden geçirmelerini istiyoruz" dedi.





Gargaş, "Türkiye'yle anlaşmazlık yaşamak için bir sebep yok, ortada bir sorun bulunmuyor. Türkiye'nin bugün Avrupa'ya kapıları kapamama sinyalleri vermesi umut verici" diye konuştu.





Gargaş, "Bölgemizde Müslüman Kardeşlerin kışkırtıcı rolüne karşı büyük bir hassasiyet var. Bu örgütle yakın olmak Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkiye olumlu yansımaz" diye ekledi.





Gargaş'ın Müslüman Kardeşler'e ilişkin uyarısını Anadolu Ajansı'nın da haber yaptığı görüldü.





Körfez'de normalleşme

Geçtiğimiz hafta, Suudi Arabistan'ın Ula kentinde düzenlenen Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) yıllık zirve toplantısında imzalanan anlaşmayla Körfez ülkelerinin Katar ile ilişkileri yeniden tesis etmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.





Anlaşmanın ardından açıklama yapan Gargaş "Anlaşmadan sonraki bir hafta içinde hayata geçirilebilecek adımlar arasında havayolu, nakliye ve ticaretle ilgili pratik tedbirler yer alıyor" diyerek, tam diplomatik ilişkilerin kurulması ve Körfez'deki Türk askeri varlığı gibi diğer meselelerin çözüme kavuşturulmasının zaman alacağını söylemişti.