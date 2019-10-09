Bahçeli 16 gündür yok

MHP kurmayları, Bahçeli’nin “birkaç gün içinde” parti genel merkezine geleceğini bildirirken, sağlığına ilişkin sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialarla ilgili MHP Genel Merkezi’nin “hukuki yollara başvuracağı” ifade edildi.







Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre MHP kurmayları, Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin olarak “Kendisine kalsa gelecekti ancak biz bu vesileyle biraz daha dinlenmesini istedik. Önümüzdeki birkaç gün içinde Genel Başkanımız MHP Genel Merkezi’nde olacak” bilgisini paylaştı.