Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli 16 gündür yok /09 Ekim 2019 09:16

Bahçeli 16 gündür yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, geçirdiği iddia edilen üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavisi sürdüğü için MHP Meclis Grubu dünkü toplantısını yapamadı.

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MHP kurmayları, Bahçeli’nin “birkaç gün içinde” parti genel merkezine geleceğini bildirirken, sağlığına ilişkin sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialarla ilgili MHP Genel Merkezi’nin “hukuki yollara başvuracağı” ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre MHP kurmayları, Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin olarak “Kendisine kalsa gelecekti ancak biz bu vesileyle biraz daha dinlenmesini istedik. Önümüzdeki birkaç gün içinde Genel Başkanımız MHP Genel Merkezi’nde olacak” bilgisini paylaştı.
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