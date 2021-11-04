Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’den sonra Merkez Bankası da kebapçıları suçladı: Enflasyonu artırıyorlar /04 Kasım 2021 14:08

Bahçeli’den sonra Merkez Bankası da kebapçıları suçladı: Enflasyonu artırıyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen ay işsizliğin artışı ile ilgili kebapçıları “terörist” olmakla itham etmesinin ardından Merkez Bankası, enflasyonun artmasına sebep olarak lokantaları gösterdi.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 19.58 olarak açıklanan enflasyon verisi hakkında açıklama yapan Merkez Bankası, enflasyonun gıda dışında arttığını, bunda da lokanta fiyatlarının etkili olduğunu öne sürdü.

MERKEZ BANKASI’NDAN TÜİK’E DESTEK AÇIKLAMASI
TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon rakamı yıllık enflasyon yüzde 19,89 olarak açıklandı. Halk her gün gelen zamlar nedeniyle market enflasyonun daha yüksek olduğundan yakınırken, Merkez Bankası’ndan TÜİK’e destek gibi bir açıklama geldi. Merkez Bankası, enflasyon artışı ile ilgili “kebapçıları” suçladı.

“GIDA VE TEMEL MALLARDA ARTIŞ YOK” İDDİASI
Merkez Bankası’nın yayımladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda enflasyona en belirgin katkının enerji ve tütün ürünlerinden geldiğini belirtilirken, lokanta ve otel fiyatlarındaki yükselişin de yıllık enflasyonu olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği vurgulandı. Raporda yıllık enflasyonun gıda ve temel mal dışındaki gruplarda yükseliş gösterdiği, gerilemede taze meyve fiyatlarının etkili olduğu öne sürüldü.

BAHÇELİ DE İŞSİZLİKLE İLGİLİ KEBAPÇILARI SUÇLAMIŞTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen ay partisinin grup toplantısında işsizlikle ilgili kebapçıları suçlayarak, “Vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin bu açıklaması sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Adana’da katıldığı bir programda mangalın başına geçmesi dikkat çekmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli’den sonra Merkez Bankası da kebapçıları suçladı:... Sonraki Haber >>

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

'A101'de bayat ürünlerin son kullanma tarihi asetonla siliniyor'

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

AKP'li Ali İhsan Yavuz'un canlı yayında zor anları

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Hacettepe mezunu genç amelelik yaptığını söyledl

Koca yürekli Keanu Reeves

Koca yürekli Keanu Reeves

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Sumomomomomomomo atak yapınca, spiker ne yapacağını şaşırdı

Apple - iPhone

Apple - iPhone

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Merkez Bankasını bir de sokaktan dinleyin

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Cem Yılmaz'dan çarpıcı Kavala ve Demirtaş açıklaması

Alay konusu oldular...

Alay konusu oldular...

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı

Uygurlar soykırımı işaret diliyle TikTok’ta anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:06:48