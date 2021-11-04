Bahçeli’den sonra Merkez Bankası da kebapçıları suçladı: Enflasyonu artırıyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 19.58 olarak açıklanan enflasyon verisi hakkında açıklama yapan Merkez Bankası, enflasyonun gıda dışında arttığını, bunda da lokanta fiyatlarının etkili olduğunu öne sürdü.





MERKEZ BANKASI’NDAN TÜİK’E DESTEK AÇIKLAMASI

TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon rakamı yıllık enflasyon yüzde 19,89 olarak açıklandı. Halk her gün gelen zamlar nedeniyle market enflasyonun daha yüksek olduğundan yakınırken, Merkez Bankası’ndan TÜİK’e destek gibi bir açıklama geldi. Merkez Bankası, enflasyon artışı ile ilgili “kebapçıları” suçladı.





“GIDA VE TEMEL MALLARDA ARTIŞ YOK” İDDİASI

Merkez Bankası’nın yayımladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda enflasyona en belirgin katkının enerji ve tütün ürünlerinden geldiğini belirtilirken, lokanta ve otel fiyatlarındaki yükselişin de yıllık enflasyonu olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği vurgulandı. Raporda yıllık enflasyonun gıda ve temel mal dışındaki gruplarda yükseliş gösterdiği, gerilemede taze meyve fiyatlarının etkili olduğu öne sürüldü.





BAHÇELİ DE İŞSİZLİKLE İLGİLİ KEBAPÇILARI SUÇLAMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen ay partisinin grup toplantısında işsizlikle ilgili kebapçıları suçlayarak, “Vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin bu açıklaması sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Adana’da katıldığı bir programda mangalın başına geçmesi dikkat çekmişti.