Gri pasaportla Almanya'ya insan kaçakçılığı davası başlıyor

Türkiye'de Malatya Yeşilyurt ile Ordu Korgan belediyeleri başta gelmek üzere pek çok kentten hizmet pasaportlarıyla Almanya'ya insan kaçakçılığı yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak Almanya'da ilk dava Cuma günü Hannover'de başlıyor.





Duruşmada Türkiye'deki pek çok belediyeye, iş insanı sıfatıyla davetiye gönderen ve bir çevre projesi yapılacağını beyan eden 1982 doğumlu Ersin K. hakim karşısına çıkacak. DW Türkçe'nin davanın görüleceği Hannover Sulh Mahkemesi'ne yönelttiği sorulara yanıt veren mahkeme sözcüsü hakim Patrick Skeries, ceza hakimi Björn von Bargen'in bakacağı davada sanık Ersin K.'ya Almanya İkamet Yasası'nın 96'ncı maddesi uyarınca "insan kaçakçılığı" suçlamasının yöneltildiğini söyledi. Sözcü, suçun sabit görülmesi halinde üç ay ile beş yıl arasında hapis cezasının, hafif suçtan hüküm verilmesi halinde ise para cezası ile beş yıla kadar hapis cezasının mümkün olduğunu bildirdi.





DW Türkçe'nin ulaştığı iddianamede ise savcılık, Ersin K.'yı "Almanya'ya 53 yabancı ülke (Türkiye'den) vatandaşını davet etmek, bunlardan da 46'sının hizmet pasaportu ile gelmesini sağlamakla" suçluyor. İddianamede sanık Ersin K.'nın davet ettiği kişilerle ilgilenmeyi hedeflemediği, onlara kalacak yer ayarlamadığı gibi Almanya'da bir gezi programı da sunmadığı belirtiliyor ve sanık "ülkeye yasa dışı yollardan seyahati mümkün kılan sahte bir davetçi" olarak nitelendiriliyor. İddianamede, hizmet pasaportlarıyla Türkiye'den gelen kişilerin Hannover'e ulaşmalarının ardından ufak gruplar halinde bilinmeyen bölgelere dağıldıkları, beşinin de sığınma başvurusu yaptığı ifade ediliyor.



