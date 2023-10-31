Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, Meclis'te milletvekiline küfrü sahiplendi: "Bizim sözümüzdür" /31 Ekim 2023 12:21

Bahçeli, Meclis'te milletvekiline küfrü sahiplendi: "Bizim sözümüzdür"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın, HEDEP'li Sırrık Sakık'ın konuşmasının ardından "Pez...ler" diyerek küfretmesini sahiplendi. Bahçeli "TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hakettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz sayın Celal Adan'ın isabetli sözleri bizim sözümüzdür" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, geçtiğimiz günlerde Meclis’te, HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık’ın konuşmasının ardından mikrofonunun açık olduğunu unutarak küfür etmişti. Adan’ın “Pez…ler” dediği duyulmuştu.

Bahçeli, konuşmasında Celal Adan’ı savundu. Bahçeli, “Geçtiğimiz hafta TBMM’de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hakettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz sayın Celal Adan’ın isabetli sözleri bizim sözümüzdür” diye konuştu.

Adan’a destek veren Bahçeli, “Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir, saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları söyledi: “Meclis kürsüsüne gelip arkasına aldığı birtakım zırvalarla bize cesaret temsili olanlar aklını başına alsın, akıllarını alırım onların. MHP’nin her mensubu doğruya doğru, yanlışa yanlışa diyecek cesaret ve ahlaki tutarlılıktadır.”
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