Bahçeli ve Şimşek arasında soğuk rüzgarlar: Emekli maaşı talebine ret!

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz temmuz ayından bu yana karşılanmayan 'emeklilere en az 7 bin TL seyyanen zam ve bunun kök maaşa yansıtılması' talebini köşesine taşıdı.







Emeklilerin büyük bölümüne 'kök maaş garabeti' yüzünden zam yapılmadığını, üçte birlik kısmının ise yüzde 25'le geçiştirildiğini hatırlatan Çetingüleç, kulislerden edindiği bilgileri de aktardığı yazısına şöyle devam etti:





"(...) Ne Devlet Bey'den ses çıkıyor, ne iktidardan. Peki bu sessizliği hayra mı yormak lazım? Kulislere yansıyan bilgi şöyle:





Devlet Bey'in talebi Mehmet Şimşek'e de iletilmiş, ama Maliye buna sıcak bakmamış. Şimşek yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağını ve bunun emekliye kötülük olacağını söylemiş.





Dengeli ve enflasyon hedefleriyle tutarlı bir zammın daha fazla yarar sağlayacağına dikkat çekmiş. Ancak...





Genel olarak yüksek zamma karşı çıkmakla birlikte kök maaşı 7 bin 500 ve altında olanlar için özel bir düzenleme yapılmasına Maliye'den izin çıkmış."