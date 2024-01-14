Samanyolu Haber /Gündem / Bir baron daha İstanbul'da yakalandı! /14 Ocak 2024 10:21

Bir baron daha İstanbul'da yakalandı!

Hollanda'da en çok aranan çete liderlerinden olan Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers'in İstnabul'da yakalandığı bildirildi.

SHABER3.COM

Hollandalı firari suçlu Jos Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers de İstanbul’da çıktı.

İstanbul emniyeti adresini tespit ettikleri Leijdekkers’e operasyon düzenledi. Operasyonda 31 yaşındaki Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, yakalandı. Leijdekkers'ın çetenin uyuşturucudan elde ettiği paraları akladığı ve bir süredir Türkiye'de yaşadığı öğrenildi.

Uluslararası kokain ticaretinin önemli isimlerinden kabul edilen 'Bolle (tombul) Jos' ve 'El Presidente' lakaplarıyla da tanınan Leijdekkers, 2022 yılının mayıs ayından beri Hollanda polisi tarafından aranıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir baron daha İstanbul'da yakalandı! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:03