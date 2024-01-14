Samanyolu Haber /Teknoloji / İşte iPhone'lara gelecek yapay zekâ özellikleri! /14 Ocak 2024 10:38

İşte iPhone'lara gelecek yapay zekâ özellikleri!

Apple iOS 18'de kullanılacak bazı yapay zeka özellikleri sızdı.

SHABER3.COM

Apple iOS 18'i bu yaz WWDC'de tanıtmayı planlıyor. Bununla birlikte iPhone kullanıcıları da, iOS 18'deki bazı yapay zeka özelliklerini, nihai sürümden birkaç ay önce yayınlanacak beta sürümleri aracılığıyla herkesten önce test edebilecek.

Chip dergisinin haberine göre, Apple'ın iOS 18 ile hangi yeni yapay zekâ özelliklerini sunmayı planladığını söylemek için henüz çok erken. Ancak ünlü analist Mark Gurman, Apple'ın yapay zekasının neler yapabileceğine dair birkaç örnek paylaştı. Apple, geçen yılın başlarından bu yana GPT üzerinde, dahili olarak Ajax adı verilen büyük bir dil modeli üzerinde çalışıyor.

Gurman'ın verdiği bilgiler doğruysa, Apple'ın iPhone için üzerinde çalıştığı yapay zeka özellikleri şöyle:

Temel uygulamalar ve üretkenlik yazılımları (Pages, Keynote) için otomatik özetleme ve otomatik tamamlama.
Apple Music'te daha iyi çalma listesi oluşturma.
Siri (yapay zekaya odaklanan büyük bir genel revizyon).
Geliştiriciler için Xcode'un yeni sürümünde kod tamamlama.
Müşterilere sorun giderme konusunda yardımcı olabilecek AppleCare araçları.

Gurman'ın aktardıklarında eksik olan bir şey varsa, o da iOS 18'in kamera deneyimine yönelik üretken yapay zeka özellikleri. Apple'ın görüntüleri düzenlemek ve hatta yeni içerikler oluşturmak için yapay zeka kullanımı söz konusu olduğunda rakiplerinin sunduğu özelliklerle rekabet etmeye çalışacağı kesin. Elbette bu sadece bir varsayım, ancak Apple'ın tüm yapay zeka cephelerinde rekabet edebileceğini göstermesi şart.

Gurman, Apple'ın iOS 18 ile üretken yapay zeka özelliklerini kullanıma sunmasının zaman alabileceğini belirtiyor. Gurman, "Apple'ın üretken yapay zeka vizyonunun tam olarak hayata geçirebilmesi en az 2025 yılını bulacak" diyor. Başka bir deyişle iOS 18 indirmeye sunulduğunda, pek çok özelliği daha sonrası için saklayabilir.

Muhabir, Apple'ın gecikmesinin iPhone için bir dezavantaj olabileceğini, özellikle de Samsung'un gelecek haftaki Galaxy S24 duyurusundan başlayarak telefonlarda üretken yapay zekayı öne ve merkeze koyacağını belirtiyor.

Elbette bunların her biri şu anlık söylenti olsa da Apple'un tüm bunları WWDC 2024'te açıklığa kavuşturması bekleniyor.
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