Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'ne kızgın; Görüşme iptal edildi! /14 Ocak 2024 10:54

Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'ne kızgın; Görüşme iptal edildi!

Kulis bilgilerine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) iktidara yönelik açıklamaları ve 2024 bütçesine hayır oyu vermesi nedeniyle kızgın olduğu öne sürüldü.

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Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) gelen açıklamalar nedeniyle kızgın olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da kritik kulis bilgilerini aktardı.

"Yeniden Refah Partisi’nin iktidara yönelik açıklamaları ve 2024 bütçesine hayır oyu vermesinin Erdoğan’ı kızdırdığını geçen yazımda aktarmıştım. O kızgınlık nedeniyle pazartesi günü AKP Genel Merkezi’nde yapılacak olan heyetler arası görüşme iptal edildi" bilgisini paylaştı.

AÇIKLAMALAR GERGİNLİĞİ DAHA DA ARTIRDI
"Bir sonraki görüşme için de YRP aranmadı" diyen Bozkurt, "Bu arada YRP yöneticilerinin açıklamaları da AKP’deki kızgınlığı hayli arttırdı. YRP, AKP ile anlaşamasalar bile görüşmelerin sürmesinden yana. Bu nedenle bazı parti yöneticilerinin açıklamalarının kişisel olduğunu ilan etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME YAPILIR MI?
Bozkurt, gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"YRP başta İstanbul olmak üzere pek çok seçim bölgesinde kritik öneme sahip. Seçim hesaplarını çok hassas yapan Erdoğan kızgınlığını bir kenara bırakarak Fatih Erbakan’la görüşebilir mi? Bu mümkün. Mesele görüşmeleri değil zaten, anketler nedeniyle hayli öz güvenle hareket eden YRP’yi seçim iş birliğine ikna edebilir mi? Mesele bu…"

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