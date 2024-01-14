Samanyolu Haber /Gündem / Kim dünyayı korkuttu: Balistik füze fırlattı /14 Ocak 2024 11:11

Kim dünyayı korkuttu: Balistik füze fırlattı

Son dönemde balistik füze denemelerini yoğunlaştıran Kuzey Kore, tansiyonu yükseltti.

SHABER3.COM

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 14.58'de Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, bunun, Kuzey Kore'nin 2024 yılında denediği ilk balistik füze olduğu vurgulandı.  Japonya Savunma Bakanlığı yetkilisi de füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi dışına düştüğünü açıkladı.

Japonya hükümeti, Başbakanlık Kriz Masasında, füzenin düştüğü bölgede olası hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini duyurdu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarının güvenliğinin sağlanması ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini ifade etti.

Kuzey Kore en son, geçen yıl 17 Aralık'ta kısa menzilli balistik füze ve 18 Aralık'ta kıtalar arası balistik füze "Hwasong-18" denemeleri yapmıştı.
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