Bahçeli’ye verilen harita kriz çıkarttı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Bahçeli’ye ziyarette Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan bir harita hediye edildi. Fotoğraf hem Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın hem de MHP’li hesaplarında paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraf ile ilgili Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten açıklama geldi.



MİÇOTAKİS’TEN TEPKİ

Kiryakos Miçotakis, fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu haritaya iyi bakın. Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos hepsi Türkiye tarafından alınmaktadır. Bu, aşırılıkçıların ateşli rüyası mı yoksa Türkiye’nin resmi politikası mı? Başka bir provokasyon mu yoksa gerçek hedef mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük koalisyon ortağının son maskaralıklarına ilişkin tutumunu netleştirmeli.”

HARİTA MANŞETLERDE

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine hediye edilen bir haritayı sosyal medya hesabından paylaşması, Yunanistan'da büyük ses getirdi. Kathimerini, Ege Denizi'nin doğusundaki adaları Türkiye'ye ait gösteren haritanın Ankara'daki 'iktidar ortağı' tarafından halka açık şekilde yayınlanmasının Atina'da büyük rahatsızlık yarattığını bildiriyor. Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar, haritayı 'özellikle saldırgan, provokatif ve kınanması gereken hareket' olarak tanımladı. Kathimerini, diplomatik kaynakların haritayı Türkiye'de artan aşırı söylemlerin bir parçası olarak gördüğünü de kaydetti.





Haritayı manşetine taşıyan Ta Nea gazetesi ise, 'Yayılmacı söylem/Bahçeli'nin haritası ve Akar'ın hayalinin arkasında ne gizli?' başlığını kullandı. Türkiye'nin bir kez daha tehlikeli bir yolda yürüdüğünü savunan Ta Nea, haritanın Atina'da sert şekilde tepki aldığını yazdı.





To Vima gazetesinde harita ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları 'Ankara çığrından çıktı' başlığıyla haberleştirildi.









Eleftheros Typos gazetesi, Ege Denizi'nin yarısını Türkiye'ye ait gösteren haritayı 'Ve Türkiye'de hararet nerede daha da artacak? Bozkurtlar Yunanca Twitter mesajlarıyla Atina'yı yok etmekle tehdit ediyor' başlığıyla sundu.





CNN Yunanistan da tıpkı Eleftheros Typos'a benzer bir başlık tercih etti, 'Bozkurtlar: Yunanca tweetle Atina'yı yok etmekle tehdit ettiler.'





Proto Thema internet sitesi, 'Erdoğan'ın izinden giden Bozkurtlar Yunanca tweet atıyor: Atina'yı yok ederiz' başlığıyla haberi sayfasına taşıdı.





MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Ülkü Ocakları ziyaretinde hediye edilen harita, 'Denizlerdeki Misak-ı Millimiz' başlığını taşıyordu.