Bahçeli'nin hedefi il sayısını 100 yapmak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sürecinin sona ermesinin ardından yeni yasama döneminde, partisinin ilk grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Konuşmasında "Parlamenter sisteme dönüş hayalleri suya düşmüştür" diyen Bahçeli, "Milletimiz iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni teyit etmiştir. Parlamenter sistemin arıza çıkaran, su kaynatan, huzur ve istikrara pranga vuran mahzurları giderilmiş, Türkiyemiz ayak bağlarından tümüyle kurtulmuştur" ifadelerini kullandı.





"ŞEYTANİ PLANLARI YOK ETTİK"

Cumhuriyet'in haberine göre MHP'nin yüzde 10,7 oy oranıyla şeytani planları yok etttiğini ve şirret saldırı dalgasını kırıp attığını öne süren Bahçeli, "Bir zamanlar aramızda bulunanların davamız üzerinden siyaset yapmaları aciziyettir. Zalim projelerin arasından sıyrılarak bugün MHP TBMM'de temsil edilmeye devam etmektedir. MHP'siz bir siyaset mühendisliğini Türk milleti elini tersiyle itmiştir" dedi.





"100 İL, 1000 İLÇE..."

Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 maddelik anayasa teklifinin müzakere için hazır olduğunu belirten Bahçeli, "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" ifadelerini kullandı.





GEÇEN YIL DA AYNI MESAJI VERMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, Mayıs 2022'de yaptığı konuşmada da benzer mesajlar vermişti. Bahçeli, "Biz il sayısı 100 olan, nüfusu da 100 milyona ulaşmış bir Türkiye'yi hedefliyoruz" sözlerini kullanmıştı.







