Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken mesajlar: Devam mı, tamam mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ardından ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu.







CAN ATALAY AÇIKLAMASI!

Kılıçdaroğlu, mazbatasını almasına karşın hâlâ cezaevinden çıkarılmayan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili şu açıklamada bulundu:





"Derhal hapisten çıkıp yemin etmesi gerekiyor. Üzücü olan Adalet Bakanı'nın tutuklu ile hükümlü ayıramayan bir pozisyonda olmasıdır."





"KAZANAMADIK"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçimlerle ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:





"Bize oy veren 25 milyon aşkın vatandaşımızla aynı duygularla sandığa gittik. Ülkemize demokrasiye getirecektik, beklediğimizi alamadık. Açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Arkasından elbette eleştiriler gelecekti, saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da önyargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir."





"DEĞİŞECEĞİZ, YENİLENECEĞİZ VE GÜÇLENECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, Saray'a da seslendiği konuşmasında, şunları kaydetti:





"25 milyon vatandaşımızın oyunu aldık. Oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Oy veren vatandaşlarımızla aynı duygular ve aynı hüzünleri yaşıyoruz. Çünkü hedefimiz amacımız birdi. Bu ülkeye bütün güzellikleri getirmek istiyorduk. Sakın bu bizi umutsuzluğa dönüştürmesin. İnsanlık tarihi zulümle zalime karşı mücadele tarihidir. Bu ülkede o mücadelenin mihenk taşı Cumhuriyet Halk Partisidir. Onlar Kılıçdaroğlu'nu desteklemediler. Onlar ortaya koyduğumuz Türkiye idealini, kardeşliği, barışı, huzuru ve adil dönüşmeyi desteklediler.





Yalan siyasetin karşısında hakikatin yanında oldular. Her türlü iftiarının karşısında gerçeğin yanında oldular. Yeni kazanacağımız gençlerle kadınlarla 25 milyonu 30 milyon yapmakla demokratik yollarla benim boynumun borcudur. Saray'a seslenmek isterim bu demokratların iradesini asla teslim alamayacaksınız. Biz değişeceğiz, yenileneceğiz ve güçleneceğiz memleketin bu yalan siyasetine olmasına asla izin vermeyeceğiz."







"KALEMİNİ SATAN GAZETECİYİ SORGULAMAK BENİM GÖREVİM"

İsim vermeden bazı gazetecileri eleştiren Kılıçdaroğlu, "Kalemini satan gazeteciyi sorgulamak benim görevim. Kalemini satmayan gazetecilere saygım vardır" diye konuştu.





"KAPTAN OLARAK PARTİMİ LİMANA GÖTÜRECEĞİM"

"Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:





"Omuzlarımızın üzerindeki yükün farkındayız. Kemal Kılıçdaroğlu bu mücadelede sadece bir neferdir. Ben CHP Genel Başkan olma şerefini ömür boyu taşıyacağım. Ben bugün partimize üye olan genç bir arkadaşımla aynı duyguyu yaşıyorum. Hiç kimse unutmasın ceplerinde idam fermanlarıyla vatan mücadelesi veren bir partiden geliyoruz. O nedenle dokularımız, inançlarımız gelecek hayallerimiz çok farklıdır. Ben bir genel başkan olarak partimin sadece bugünü ve yakın geleceğini değil uzun hedefli yapısını düşünüyorum. Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin.





"DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ MUTLAKA AÇACAĞIM!"

'Değişim' mesajı da veren Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:





"Şimdi köklü bir çınarın altında yeni filizler ve yeni kadrolarıyla mücadelemizie omuz veren vatandaşlarımızla devam edeceğiz. Bu çınarı büyüteceğiz. Bu değişimin ve yeniliğin parçası olmak istiyorum diyen bütün yoldaşlarıma sesleniyorum. Bireysel beklentilerden arınmak zorundayız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Gençlere seslenmek istiyorum gelin üye olun köklü mücadelemize destek olun. Kapımız her aydınlığa açıktır.





Değişimin önünü mutlaka açacağım. Mücadelelerin sonunda kimse merak etmesin mutlaka kazanacağız."