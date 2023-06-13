Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu yine hakim karşısına çıkıyor: 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor /13 Haziran 2023 14:42

İmamoğlu yine hakim karşısına çıkıyor: 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine hakkında açılan yeni dava kapsamında, 15 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

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İçişleri Bakanlığı'nın ihbarı üzerine "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakim karşısına çıkıyor.

Davanın ilk duruşması 15 Haziran Perşembe günü Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

"SİYASETİ DİZAYN ETME DAVASIDIR"
İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun ise, davaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu ne zaman 'değişim' dese, meydana çıksa, karşısına uydurma davalar çıkıyor. 'Ahmak' davasında olduğu gibi. Bu dava da, Danıştay kararına rağmen açılmış, siyaseti dizayn etme davasıdır. Yıllar sürecek bu davalarla, siyaset dizaynına milletimiz izin vermeyecektir."

NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bir incelemenin ardından şikâyetçi olmuştu. Savcılık soruşturmasının ardından İmamoğlu ile birlikte 7 isim hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. Ayrıca İmamoğlu ile 7 isim hakkında "siyasi yasak" talebinde de bulunulmuştu.
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