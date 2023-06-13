Shengen vizesi krizi: Ret gerekleri bakın ne çıktı?

Planlar yapıldı, biletler alındı. Yurt dışına çıkmak isteyenler tüm, belgelerini tamamlıyor, vizeye başvuruyor. Aylarca süren başvuru sürecinin sonunda ret cevabı veriliyor. Türkiye 778 bin 409 dosyayla en çok vize başvurusu yapan ülke olurken, geçtiğimiz yıl yüzde 15 seviyelerinde olan ret oranı, 2023 yılı başından bu yana yüzde 50 seviyelerine yaklaştı.







SCHENGEN VİZESİ 10. MADDEYE

Özellikle Avrupa ülkelerine vize verilmezken, Schengen vizelerinin 10. maddeye takıldığı iddia ediliyor. 10. maddeye göre, planlanan seyahatle ilgili sunulan sebep inandırıcı kabul edilmiyor, vizeler reddediliyor.





“GÜVENMEME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ”



CNN Türk’e konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vize danışmanı Hüseyin Mert Sağlam, “Yapılan başvurunun inandırıcı bulunamadığı gerekçesiyle reddedilmesidir, siz başvurunuzu yaptınız sizden istenilen bütün evraklarınızı eksiksiz bir şekilde koydunuz ama yine de konsolosluk olarak biz size güvenmeme hakkımızı saklı tutuyoruz” ifadelerini kullandı.







VİZE SÜRESİ DE KISALDI



Turizm sektörü temsilcileri özellikle Almanya, Hollanda ve İtalya başkonsolosluklarına yapılan başvuruların yoğunluk gerekçesiyle reddedildiğini ifade ediyor. Vize alanların süresinin de kısaldığı, kalınacak gün kadar vize verildiği belirtiliyor.









