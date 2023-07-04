Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'ye Oktay Vural şoku! /04 Temmuz 2023 15:52

Bahçeli'ye Oktay Vural şoku!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda, 21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Buna göre; Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Ayfer Yılmaz da Genel Sekreter oldu. Prof. Kürşad Zorlu ise Parti Sözcülüğü görevine devam edecek.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3. Olağan Kurultay'ın ardından yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.

Akşener başkanlığında, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bulunan ek binadaki toplantıda, 18 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Genel Sekreter Ayfer Yılmaz, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale oldu.

Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'ın listede olmaması dikkat çekti.

İşte İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler...

Siyasi İşler Başkanı - Oktay Vural
Genel Sekreter - Ayfer Yılmaz
Teşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra Kavuncu
Mali İşler Başkanı - M. Cem Özdemir
Kurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü Kuleyin
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki Üçok
Seçim İşleri Başkanı - Sedat Aksakallı
Uluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci Cınıslı
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce Türkeş
Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga Akalın
Yerel Yönetimler Başkanı - Burak Akburak
Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat Zorlu
Ekonomi Politikaları Başkanı - Bilge Yılmaz
Kalkınma Politikaları Başkanı - Ümit Özlale
Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol Aydemir
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali Demir
Eğitim Politikaları Başkanı - Sevinç Atabay
Toplumsal Politikalar Başkanı - Ece Güner
Kadın Politikaları Başkanı - Ünzile Yüksel
Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker Yörükçüoğlu
Parti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe Sucu

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