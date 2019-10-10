Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'yi yazdı, iki sene önceki dayak görüntüleri servis edildi /10 Ekim 2019 11:12

Bahçeli'yi yazdı, iki sene önceki dayak görüntüleri servis edildi

Daha önce birkaç dövülen Odatv yazarı Sabahattin Önkibar, Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli hakkındaki yorumları nedeniyle bu kez dövülmedi ancak daha önce ortaya çıkmamış dayak görüntüleri servis edildi.

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Önkibar, gizemli şekilde 17 gündür kayıp olan Devlet Bahçeli'nin hastalığını anlatmış, artık siyasete dönemeyecek kadar hasta olduğunu öne sürmüştü. Bahçeli'nin küfürbaz danışmanlarıyla da tartışan Önkibar'a videolu mesaj verildi. 2017 yılında Kırmızı Kedi Yayınevi kitap standında yumruklu saldırı yapılan Önkibar'la ilgili İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Erdi Aktunç, “yakın zamanda imza gününüz olacaksa keyifle sizi ziyaret edip, kitap imzalatmak isterim” ifadelerini kullandı.

HİZMET GÖNÜLLÜLERİNİ YAKMA TEKLİFİ HAFIZALARDA

İki sene önce yaptığı bir yayında Hizmet Hareketi'nin bitirilemediğinden dert yanan Önkibar, Fatih'in Anadolu'dan toplayıp getirttiği hurufileri Edirne'de 'sorgusuz sualsiz' yaktırdığını iddia ederek 'bu güruhtan bir şekilde kurtulmak lazım' diye konuşmuştu.
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