Bahçeli'yi yazdı, iki sene önceki dayak görüntüleri servis edildi

Önkibar, gizemli şekilde 17 gündür kayıp olan Devlet Bahçeli'nin hastalığını anlatmış, artık siyasete dönemeyecek kadar hasta olduğunu öne sürmüştü. Bahçeli'nin küfürbaz danışmanlarıyla da tartışan Önkibar'a videolu mesaj verildi. 2017 yılında Kırmızı Kedi Yayınevi kitap standında yumruklu saldırı yapılan Önkibar'la ilgili İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Erdi Aktunç, “yakın zamanda imza gününüz olacaksa keyifle sizi ziyaret edip, kitap imzalatmak isterim” ifadelerini kullandı.





HİZMET GÖNÜLLÜLERİNİ YAKMA TEKLİFİ HAFIZALARDA



