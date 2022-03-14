Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Akar'dan yeni NATO kararı /14 Mart 2022 19:35

Bakan Akar'dan yeni NATO kararı

Rusya yönetiminin Ukrayna'da başlattığı askeri saldırı sürerken NATO savunma bakanlarının da Brüksel'de bir araya geleceği açıklandı. Söz konusu toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılmas bekleniyor.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere çarşamba günü olağanüstü nitelikli toplantı düzenleyecek. NATO Karargahı'ndaki toplantı kapsamında gerçekleştirilecek oturumlara katılacak Bakan Akar'ın ayrıca ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.
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