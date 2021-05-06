Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Çavuşoğlu'na 'turist' tepkisi yağıyor /06 Mayıs 2021 23:13

Bakan Çavuşoğlu'na 'turist' tepkisi yağıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız” dedi. Çavuşoğlu'nun tepki çeken sözlerine tepki yağdı.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye’nin turizm sezonundan önce koronavirüs salgını konusunda güvenli hale getirileceğini ifade etti.

Çavşoğlu, “Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek ve vatandaşlarımızın güvenliği için bazı tedbirler aldık. Otel ve restoran çalışanları, tur rehberleri, şoförler, havaalanında çalışanlar dahil, turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız” dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı. 

İşte o tepkilerin bazıları:
















Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Çavuşoğlu'na 'turist' tepkisi yağıyor Sonraki Haber >>

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

Korkunç kaza: Onlarca ölü ve yaralı var

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

14 yaşındaki çocuğa ters kelepçe

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Göçmen teknesi battı: Ölü ve yaralılar var

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Açık denizde sıra dışı tatbikat

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü

Yunanistan’daki Türkiyeli mültecilere Ramazan’da kardeşlik köprüsü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:15:39