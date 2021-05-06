Bakan Çavuşoğlu'na 'turist' tepkisi yağıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye’nin turizm sezonundan önce koronavirüs salgını konusunda güvenli hale getirileceğini ifade etti.







Çavşoğlu, “Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek ve vatandaşlarımızın güvenliği için bazı tedbirler aldık. Otel ve restoran çalışanları, tur rehberleri, şoförler, havaalanında çalışanlar dahil, turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız” dedi.







Çavuşoğlu'nun açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı.





İşte o tepkilerin bazıları:































































