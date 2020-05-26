Samanyolu Haber /Gündem / Bakan günvcel virüs verilerini açıkladı /26 Mayıs 2020 20:42

Bakan günvcel virüs verilerini açıkladı

Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 948 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 28 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 158 bin 762, can kaybı 4 bin 397 oldu.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 948 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 28 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 158 bin 762, can kaybı 4 bin 397 oldu.

Son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 121 bin 507 oldu.

Fahrettin Koca mesajında, “İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir” ifadelerini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan günvcel virüs verilerini açıkladı Sonraki Haber >>

Çilekten soğutan video!

Çilekten soğutan video!

Koronavirüs programında zeybek!

Koronavirüs programında zeybek!

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Taraftar Korona yasağını deldi!

Taraftar Korona yasağını deldi!

5 yaşındaki Ece Hilal'e göre Ramazan...

5 yaşındaki Ece Hilal'e göre Ramazan...

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Başbakan yayında deprem yakalandı

Başbakan yayında deprem yakalandı

Alt tarafı sokağa çıktı... '5 araba polis' vatandaşı böyle dövdü

Alt tarafı sokağa çıktı... '5 araba polis' vatandaşı böyle dövdü

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:05:21