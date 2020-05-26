Bakan günvcel virüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 948 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 28 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 158 bin 762, can kaybı 4 bin 397 oldu.







Son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 121 bin 507 oldu.





Fahrettin Koca mesajında, “İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir” ifadelerini kullandı.







