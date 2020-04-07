Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca güncel verileri açıkladı /07 Nisan 2020 20:20

Bakan Koca güncel verileri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen corona virüsü vakaları ve yaşanan can kayıplarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Koca, son 24 saatte 3 bin 892 vaka tespit edildiğini ve 76 can kaybı yaşandığını açıkladı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 34 bin 109'a can kaybı ise 725ê yükselmiş oldu. Tedavi edilen hasta sayısı ise bin 582 olarak açıklandı.

Bakan Koca’nın açıklamasından öne çıkanlar şunlar:

Koronavirüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgında mücadele yeni bir aşamaya geçtik. Artık 83 milyon insan olarak her birimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız, aynı hassasiyeti göstermek zorundayız.

Şu anda salgının etkin seyrettiği İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler ortak özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu şehirler yurt dışı gidiş gelişlerin, sosyal temasın olduğu şehirlerdir.

Tüm Türkiye’de ise 20 yaş altı gençlerimiz ve 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talimatımız var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerde kaderimizi çok etkileyecektir.

Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur.

83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon kuralını hayat tarzı haline getirmesi gerekmektedir. Başka seçeneğimiz olduğu söylenemez.
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